ما أبرز بنود الاتفاق المبدئي بين أمريكا وإيران؟

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن مسؤولون أمريكيون وإيرانيون الاثنين 15 يونيو/ حزيران، التوصل إلى إطار عمل مبدئي لإنهاء الحرب بين البلدين، يتضمن رفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة أدت إلى تراجع أسعار النفط العالمية، فيما أُرجئ حسم ملف البرنامج النووي الإيراني إلى جولات تفاوض لاحقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال" مساء الأحد، إن "الاتفاق مع جمهورية إيران الإسلامية اكتمل الآن"، وذلك بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تضطلع بلاده بدور الوسيط، التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

ومن المقرر أن تُوقع مذكرة تفاهم رسمية بشأن الاتفاق يوم الجمعة المقبل في سويسرا.

وأوضح شهباز شريف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الاتفاق ينص على "إنهاء فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، الذي يُعد أحد أبرز الملفات الخلافية في المفاوضات، في ظل استمرار المواجهات المتبادلة بين إسرائيل وجماعة حزب الله خلال الأسابيع الماضية.

وفي حين لم تُكشف رسميا حتى الآن تفاصيل بنود الاتفاق، نقلت كالة رويترز عن مسؤول إيراني وصفته بالـ"رفيع" قوله إن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تغطي مجموعة من ​القضايا تتضمن ​ما يلي:

- تعيد إيران فتح مضيق هرمز على الفور ​أمام جميع السفن التجارية

- ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري ⁠عن الموانئ الإيرانية على أن يبدأ رفع الحصار الأمريكي فور توقيع مذكرة التفاهم ويكتمل ​في غضون 30 يوما

-توافق إيران على عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية

-لحين التوصل ​إلى اتفاق نهائي، ستحافظ طهران على الوضع الراهن لبرنامجها النووي وستمتنع ​عن تخصيب اليورانيوم ⁠وتوسيع المنشآت النووية

-توافق الولايات المتحدة على السماح لطهران بتخفيف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، بموجب اتفاق شامل يتم إبرامه في المستقبل

-سيتم ⁠التفاوض بشأن ​البرنامج النووي وأنشطة التخصيب في غضون 60 يوما من توقيع ​المذكرة، وسيتم تناول هذه القضايا في اتفاق نهائي

- توافق الولايات المتحدة على عدم فرض ​عقوبات جديدة على إيران حتى التوصل إلى اتفاق نهائي

-عقب التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم رفع جميع العقوبات التي تفرضها واشنطن والأمم المتحدة على إيران وفقا لجدول ​زمني متفق عليه

-سترفع الولايات المتحدة العقوبات النفطية عن إيران لفترة ​محددة، ما يسمح لطهران ببيع النفط وتلقي العوائد

-توافق الولايات المتحدة على الإفراج ‌عن ⁠25 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة