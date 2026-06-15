الأكاديمية العسكرية العليا تكرم اللواء سلطان العرادة بماجستير فخري تقديراً لدوره في بناء المؤسسة العسكرية

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كرّمت الأكاديمية العسكرية العليا، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان بن علي العرادة بمنحه شهادة الماجستير الفخرية في العلوم العسكرية، تقديراً لما وصفته بدوره المحوري في دعم المؤسسة العسكرية وإسنادها خلال السنوات الماضية، وذلك على هامش حفل استقبال الدفعة الثامنة عشرة قيادة وأركان في محافظة مأرب.
وجاء التكريم في ختام فعالية حضرها رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والمحلية، بعد كلمة للعرادة أكد فيها أن بناء مؤسسة عسكرية وطنية محترفة يمثل خياراً استراتيجياً للدولة اليمنية، وأن التدريب والتأهيل وتطوير القدرات البشرية يشكلان أحد أهم مرتكزات رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز كفاءتها.
وقال القائمون على الأكاديمية إن منح العرادة شهادة الماجستير الفخرية يأتي تقديراً لإسهاماته في دعم المؤسسة العسكرية على المستويات العملياتية واللوجستية والتدريبية، ولدوره في تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار عمل المؤسسات العسكرية والتعليمية التابعة للقوات المسلحة في محافظة مأرب خلال السنوات الماضية.
ويعد هذا التكريم من أعلى أشكال التقدير المعنوي التي تمنحها المؤسسات الأكاديمية والعسكرية لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في خدمة المؤسسة أو دعم أهدافها، دون أن يكون مرتبطاً بمتطلبات الدراسة الأكاديمية أو الحصول على مؤهل علمي من خلال برنامج دراسي نظامي.
ويأتي تكريم العرادة في وقت تواصل فيه المؤسسات العسكرية اليمنية تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لإعداد كوادر قيادية متخصصة، وسط تأكيدات رسمية بأن تطوير العنصر البشري يظل أحد أهم أولويات بناء القوات المسلحة وتعزيز جاهزيتها.