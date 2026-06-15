عمره 18 وحطم وسط البرازيل.. من هو بوعدي الذي اختار اللعب للمغرب بدلا عن فرنسا؟

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 247

عزف لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم أيوب بوعدي سيمفونية كروية رائعة في أولى مباريات "أسود الأطلس" أمام البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، الأحد.

بوعدي، صاحب الـ18 ربيعا فقط ومتوسط ميدان نادي ليل الفرنسي، قدَّم لمسات مبهرة وأظهر نضجا كبيرا أمام "السيليساو"، أحد أبرز المنتخبات في تاريخ الكرة المستديرة.

وشارك بوعدي، الذي انضم لمنتخب بلاده قبل أسابيع فقط، في التقدم بهدف على البرازيل، قبل أن تدرك الأخيرة التعادل في مباراة قوية من جانب "أسود الأطلس".

سحر بوعدي

بعد مباراة المغرب والبرازيل، تركز حديث كثيرين حول "الجوهرة" المغربية الجديدة، الذي قدم مردودا مميزا أتعب لاعبي خط وسط البرازيل وأجبر مدربها الإيطالي كارلو أنشيلوتي على إجراء تغييرات.

وبرغم أن بوعدي أحد أصغر اللاعبين في المونديال، إلا أن الإحصائيات أظهرت أن دقة تمريراته عامة بلغت 91 بالمئة، وفي الثلث الهجومي 100 بالمئة، واستخلص الكرة 6 مرات، واعترضها 5 مرات.

وإجمالا لمس الكرة 87 مرة، وفاز بـ9 صراعات ثنائية، ونجح في 3 مراوغات من إجمالي 5.

ومشيدا بأداء الوافد الجديد إلى منتخب المغرب، قال الخبير الرياضي المغربي منصف اليازغي عبر منصة "فيسبوك" الأمريكية: "أي سحر وزعه بوعدي أمام البرازيل؟".

وأضاف: "ثقة كبيرة في النفس... وإيقاع ثابت طيلة 100 دقيقة بدون كلل وبهدوء رهيب حتى الدقيقة الأخيرة".

شغف رياضي

ولد بوعدي في مدينة سنليس شمالي فرنسا عام 2007 لأبوين مغربيين، ونشأ في مدينة كريل بإقليم أواز (شمال).

شغف الرياضة ورثه من والده حسن بوعدي اللاعب السابق لكرة اليد، الذي شغل أيضا في وقت سابق منصب نائب رئيس بلدية كريل.

وحرص الأب، المنحدر من مدينة تزنيت (وسط المغرب)، على تنويع مجالات الرياضة في حياة ابنه، ففي سن مبكرة تنقل من الجمباز إلى السباحة، ومنها إلى التنس ثم كرة اليد.

تفوق دراسي

حب الرياضة لم يمنع بوعدي من التفوق الدراسي، إذ عادة ما يحل بين الأوائل في النتائج، بل وسبق أقرانه بسنة دراسية.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2023، شارك في مسابقة خطابة بقصر الإليزيه، حول موضوع "هل النتيجة أهم من الطريقة؟"، بحضور بريجيت قرينة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وحصل بوعدي، في 8 يوليو/ تموز 2024، على شهادة البكالوريا العلمية بامتياز مع مرتبة مشرفة وهو في السادسة عشرة من عمره، قبل أن يبدأ دراسة الرياضيات عن بعد.

اختيار المغرب

رغم أنه لعب مع منتخبات فرنسا في الفئات أقل من 16 سنة و17 سنة و18 سنة، إلا أن بوعدي اختار المغرب في مايو/ أيار الماضي ليلتحق بـ"أسود الأطلس".

ويعتبر بوعدي أصغر لاعب ارتدى قميص فريق ليل الفرنسي في الدوري الممتاز عندما انضم إليه في عمر 16 سنة.

وبعد أدائه أمام البرازيل، أفادت تقارير إعلامية بأن أندية أوروبية، بينها الفرنسي باريس سان جرمان والإنجليزي أرسنال، تفكر في شراء عقده.

ووصف محللون تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي بأنه "بطعم الفوز"، نظرا لأداء "أسود الأطلس" الرائع.

وبهذه النتيجة، حصد كل منتخب نقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا اسكتلندا التي فازت على هايتي بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة مؤقتا.

ويمتلك المغاربة طموحا كبيرا في هذه البطولة بعد الأداء الذي قدمه منتخبهم في مونديال قطر عام 2022، حيث أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يـتأهل إلى نصف النهائي في تاريخ البطولة، محققا المركز الرابع.

وللمرة الأولى في تاريخه، ارتقى المنتخب المغربي في 3 يونيو/ حزيران الجاري إلى المركز السابع عالميا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".