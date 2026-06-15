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الخدمة المدنية تعلن غداً الثلاثاء إجازة رسمية

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، غدا الثلاثاء، الأول من محرم 1448هـ، إجازة رسمية لكافـة موظفي وحدات الخدمة العامة على مسـتوى السلطتين المركزية والمحلية وذلك بمناسبة رأس الهجرية.

واوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها، ان هذه الاجازة تأتي استنادًا الى المادة رقم (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الاجازات والعطلات الرسمية، على ان يستأنف الدوام في اليوم التالي للإجازة.

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