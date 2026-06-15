5 عادات يومية تسبب الشعور بالتعب المستمر.. ابتعد عنها

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالتعب المستمر خلال اليوم، وقد يصاحبه بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص وذلك للحد من تفاقم المشكلة.

تأثير العادات اليومية على طاقة الجسميستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز العادات اليومية التي تسبب الشعور بالتعب المستمر وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

ما هي العادات اليومية التي تسبب الشعور بالتعب المستمر؟1- قلة النوميمكن أن تتسبب قلة النوم في الشعور الدائم بالتعب المستمر، حيث أن الجسم يقوم بالعديد من العمليات الحيوية بما في ذلك إفراز هرمونات النمو المهمة وإصلاح الخلايا وتجديدها، وبالتالي فإن قلة النوم تتسبب في فقدان هذه الفوائد، لذلك يجب الحرص على النوم عدد ساعات كافي لا يقل عن 7 ساعات في الليلة الواحدة.

2- نقص العناصر الغذائيةيمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية إلى الشعور الدائم بالإرهاق والتعب خلال اليوم حتى مع النوم الجيد، بما في ذلك نقص الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 وفيتامين د وفيتامين ج والمغنيسيوم، وبالتالي يجب الحرص على استشارة الطبيب المختص للحصول على تعويض لهذا النقص وعلاج المشكلة.

3- سوء التغذيةعادة ما يؤثر اتباع نظام غذائي غير مناسب في الشعور بالتعب والإرهاق، حيث يحتاج الجسم إلى اتباع نظام غذائي مناسب لتعزيز أداء الوظائف الحيوية بالجسم، والأفضل تناول أطعمة صحية مليئة بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات.

4- الإفراط في تناول الكافيينيلعب الكافيين دورًا أساسيًا في تعزيز الطاقة والنشاط، ولكن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يتسبب في الشعور بالتعب خلال اليوم، وذلك لأنه يتسبب في التأثير على النوم، وبالتالي يجب الحرص على تقليل كمية الكافيين التي يتم تناولها خلال اليوم.

5- عدم شرب الماءيعتبر شرب الماء من أفضل المشروبات التي تساعد على دعم صحة الجسم والحفاظ على مستويات الطاقة بالجسم، ولكن تؤدي التفاعلات الكيميائية الحيوية العديدة التي تحدث في الجسم يوميًا إلى فقدان الماء، لذلك يجب الحرص على شرب كمية جيدة من الماء لتعويض الكمية المفقودة