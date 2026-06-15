مونديال 2026.. تونس تتلقى خسارة ثقيلة أمام السويد في مستهل مشوارها

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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استهلّ منتخب تونس مشاركته السابعة في نهائيات كأس العالم 2026 بخسارة قاسية أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، على ملعب مونتيري في المكسيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وفرض المنتخب السويدي أفضليته مبكراً، بعدما افتتح لاعب الوسط ياسين عياري، المنحدر من أصول تونسية، التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يعزز مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك النتيجة بإحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 30.

وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد عمر الرقيق الأمل للمنتخب التونسي بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي تفوقه، حيث أضاف مهاجم أرسنال فيكتور يوكيريس الهدف الثالث في الدقيقة 59، قبل أن يوسع البديل ماتياس سفانبيرغ الفارق بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 88، ثم عاد ياسين عياري ليسجل هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب السويدي ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، مستفيداً من تعادل هولندا واليابان بنتيجة 2-2 في المباراة الأخرى ضمن المجموعة.

وبات المنتخب التونسي مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهاته المقبلة للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي من البطولة