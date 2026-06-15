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الذهب يقفز إلى أعلى مستوياته في أسابيع.. انفراجة سياسية تنعش المعدن النفيس

الإثنين 15 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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 شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتحسن معنويات الأسواق عقب مؤشرات على تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي عزز التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية وتراجع احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس صعوداً بنسبة 2.1% لتصل إلى 4327.90 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.20% إلى 4312.8 دولاراً للأونصة، محققاً أعلى مستوى له منذ أيام.

ويرى محللون أن تراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار، بالتزامن مع توقعات إعادة فتح مضيق هرمز وعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، أسهما في تهدئة المخاوف المرتبطة بالتضخم، ما وفر دعماً قوياً للمعدن الأصفر.

وأكد خبراء الأسواق أن الذهب استفاد من هذا التحول الإيجابي بشكل واضح، إلا أن استمرار مكاسبه خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطاً بمدى صمود التفاهمات السياسية واستمرار الهدوء في المنطقة.

وكانت أسعار الذهب قد واجهت ضغوطاً خلال الأشهر الماضية نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي غذّى المخاوف من التضخم وعزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

ورغم مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات، فإن الذهب يتأثر سلباً بارتفاع أسعار الفائدة، إذ يفضل المستثمرون حينها الأصول التي تدر عوائد مالية مباشرة. مأرب برس – متابعة خاصة.

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