اعتراض عسكري ضمن التشكيلات العسكرية التابعة للعميد طارق صالح ...

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قيادة وضباط وأفراد الفرقة الأولى مشاة (مقاومة تهامية) رفضها تعيين العميد فاروق الخولاني قائداً للفرقة، مطالبةً القيادة السياسية والعسكرية اليمنية باعتماد أركان حرب الفرقة العميد سليمان يحيى منصر قائداً لها، وذلك عقب مقتل قائدها العميد يحيى وحيش.

ويأتي الموقف بعد تداول أنباء عن صدور قرار من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بتعيين العميد فاروق الخولاني قائداً للفرقة، وهي خطوة أثارت جدلاً داخل أوساط المقاومة التهامية والقوات المناهضة لجماعة الحوثي في الساحل الغربي.

وقالت قيادة الفرقة، في بيان صادر عنها الأحد، إنها ترفض ما وصفته بـ"القفز على التراتبية العسكرية"، معتبرة أن تعيين قيادة جديدة من خارج التسلسل القيادي للفرقة يمثل تجاوزاً للأعراف العسكرية المعمول بها، ويهمش الكفاءات العسكرية التهامية التي شاركت في تأسيس التشكيل وخاضت معاركه خلال السنوات الماضية.

وأكد البيان أن موقف الفرقة لا يستهدف العميد فاروق الخولاني على المستوى الشخصي، مشيراً إلى أنها تكن له الاحترام والتقدير، إلا أنها ترى أن المرحلة الراهنة تستوجب الالتزام بالتسلسل القيادي لضمان استقرار الوحدة العسكرية والحفاظ على تماسكها العملياتي.

وأضافت أن العميد سليمان يحيى منصر، بصفته أركان حرب الفرقة، يعد الأجدر بقيادتها خلال المرحلة المقبلة نظراً لخبرته الميدانية ومعرفته ببنية الفرقة ومنتسبيها ومهامها العسكرية.

وشددت قيادة الفرقة على أهمية الحفاظ على خصوصية واستقلالية التشكيلات التهامية ضمن إطار وزارة الدفاع اليمنية، مؤكدة أن أبناء تهامة يجب أن يكون لهم دور في إدارة تشكيلاتهم العسكرية والمشاركة في القرارات المتعلقة بها.

كما دعت إلى تعزيز الشراكة بين مختلف المكونات العسكرية المناهضة للحوثيين على أساس التكامل والاحترام المتبادل، بما يحافظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة في الساحل الغربي.

وعبرت الفرقة عن أسفها لبعض التغطيات الإعلامية التي رافقت مقتل قائدها العميد يحيى وحيش، معتبرة أنها لم تنصف دوره التاريخي بوصفه أحد القيادات المؤسسة للمقاومة التهامية وأحد أبرز قادتها الميدانيين في مواجهة الحوثيين.

وطالبت القيادة السياسية والعسكرية وقيادة التحالف العربي بالتدخل لمعالجة ملف قيادة الفرقة وفق الأطر القانونية والعسكرية، واعتماد العميد سليمان يحيى منصر قائداً للفرقة، والحفاظ على استقلاليتها ضمن هيكل وزارة الدفاع.

وجدد البيان التأكيد على استمرار منتسبي الفرقة في القتال إلى جانب القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي، مؤكداً التمسك بأهداف استعادة الدولة والدفاع عن النظام الجمهوري والحفاظ على تماسك الجبهات في الساحل التهامي.