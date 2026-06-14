قائد الديوك يضحك العالم قبل المونديال .. بعد فشل العزف

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي أنه سيكتفي بعالم الساحرة المستديرة، وذلك بعد تجربة غير موفقة في محاولة عزف الفلوت خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني أميركي.

كان مبابي، مهاجم ريال مدريد، يتحدث عن محاولاته السابقة لتعلم العزف على آلة الفلوت مع مقدم البرامج الشهير جيمس كوردن، ضمن فقرة "مشاركة السيارة" المعروفة التي تبث على قناة فوكس سبورتس.

خلال اللقاء، أخرج كوردن آلة الفلوت من المقعد الخلفي، لكن محاولة مبابي للعزف لم تسفر إلا عن إصدار صوت ضعيف بالكاد يُسمع، مما أضفى لمسة كوميدية على الموقف.

ويأمل المنتخب الفرنسي أن يقدم قائده مبابي "أفضل أداء" له خلال كأس العالم القادمة في أميركا الشمالية، حيث يستعد الديوك، أبطال نسخة 2018، لبدء مشوارهم بمواجهة السنغال يوم الثلاثاء.