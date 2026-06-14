عضو مجلس القيادة الفريق الصبيحي يشدد على توحيد الصف ويؤكد: ''استعادة صنعاء وإنهاء الإنقلاب أهداف وطنية ثابتة لا حياد عنها''

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال الفريق الركن محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي"إن استعادة العاصمة صنعاء، وإنهاء الانقلاب، واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، أهداف وطنية ثابتة لا حياد عنها"..معبراً عن ثقته الكبيرة في قدرة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار واستعادة الدولة.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أهمية توحيد الصفوف، وتعزيز الاصطفاف الوطني، ونبذ مشاريع التفرقة والعنصرية، والتمسك بالثوابت الوطنية..مؤكداً أن معركة اليمنيين هي معركة استعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية.

كما جدد تأكيد القيادة السياسية على عدالة القضية الجنوبية، وضرورة معالجتها معالجة عادلة ومنصفة في إطار الحلول الوطنية الشاملة التي تكفل الحقوق، وتصون المكتسبات، وتعزز وحدة الصف الوطني.

جاءت تصريحات الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، اليوم، خلال حفل استقبال الدفعة الثامنة عشرة قيادة وأركان في الأكاديمية العسكرية العليا بالعاصمة المؤقتة عدن البالغ عددها (164) ضابطاً، في محطة جديدة تُضاف إلى سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات في تأهيل القيادات العسكرية.

وجرى في حفل الاستقبال بحضور وزير الدفاع، الفريق الركن طاهر العقيلي، ومدير الأكاديمية العسكرية العليا، اللواء الركن حسين ك بن عتيق، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والأكاديمية، مراسم استقبال رسمية استُهلت بتحية حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري من قبل الفرقة الموسيقية.

ونقل الفريق الركن الصبيحي، تحايا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة..مؤكداً أن الوطن يعوّل كثيراً على مخرجات الأكاديمية العسكرية العليا في إعداد قادة يمتلكون الرؤية والمعرفة والكفاءة، والقدرة على إدارة العمليات والمهام العسكرية المختلفة بكفاءة واقتدار..موجهاً دارسي الدورة إلى استشعار عظمة المسؤولية والاستعداد لتحمل أمانة القيادة وخدمة الوطن بإخلاص وتفانٍ.

ونوّه بالدور الريادي الذي تضطلع به الأكاديمية العسكرية العليا في صقل مهارات القيادات العسكرية وتأهيلها وفق أحدث المعايير العلمية والعسكرية.. مشيداً بالنجاحات التي حققتها الكلية في رفد القوات المسلحة بقيادات مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة التحولات الإيجابية داخل المؤسسة العسكرية.