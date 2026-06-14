بن دغر والسفير الأمريكي يناقشان الأمن في باب المندب وجهود السلام في اليمن

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استقبل رئيس مجلس الشورى اليمني ورئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، في لقاء توديعي بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

وأشاد بن دغر بمستوى العلاقات الثنائية بين اليمن والولايات المتحدة، وما تشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، مثمنًا المواقف الأمريكية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ودعم واشنطن لجهود مواجهة جماعة الحوثي.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بما في ذلك التحديات التي تواجه الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأهمية تعزيز التوافق السياسي ودعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية.

كما تناول اللقاء التطورات الأمنية في منطقة باب المندب وتأثيرها على الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية، في ظل التهديدات التي تشكلها هجمات الحوثيين على خطوط النقل البحري.

وأكد بن دغر أهمية الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل ينهي الصراع المستمر في البلاد.

وأشاد كذلك بالدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة اليمنية وجهودها الأمنية والإنسانية والتنموية في المناطق المحررة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره للدور الذي لعبه السفير فاجن خلال فترة عمله في اليمن، وجهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية في جهودها الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار، بما في ذلك إدارة موارد الدولة وتوجيهها لمعالجة التحديات المرتبطة بالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والأمن وصرف المرتبات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وقيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.