مونديال 2026: شقيقان يفوزان مع منتخبين مختلفين في كأس العالم

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حقق الشقيقان جون وهاري سوتار الفوز في كأس العالم مع منتخبين مختلفين، إذ انتصرت إسكتلندا على هايتي في وجود الأول، فيما شارك الثاني أساسياً في حصد بلاده للنقاط الثلاث أمام تركيا، وكان الفارق بين بداية المباراة الأولى وانتهاء الثانية خمس ساعات تقريياً.

واختار المدافع هاري سوتار، المولود في إسكتلندا، والبالغ من العمر 27 عاما، اللعب بقميص أستراليا بعدما غير ولاءه قبل سبع سنوات عقب تمثيل منتخب إسكتلندا على مستوى الناشئين.

في المقابل، يلعب شقيقه جون الذي يكبره بعامين ومرتبط بعقد مع رينجرز، مع منتخب اسكتلندا الذي انتصر 1-0 على هايتي في المجموعة التي تضم أيضاً البرازيل والمغرب.

وولد الشقيقان في أبردين، لكن والدتهما أسترالية، وبالتالي اختار هاري اللعب للمنتخب الآسيوي الذي فاجأ الجميع بالفوز 2-0 على تركيا في مباراته الأولى بدور المجموعات من كأس العالم 2026 بعد ساعات قليلة من فوز شقيقه الذي كان على مقاعد البدلاء مع إسكتلندا أمام هايتي.