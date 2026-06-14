بن دغر والسفير الأمريكي يناقشان الأمن في باب المندب وجهود السلام في اليمن توقيع ''مشفر'' لاتفاق بين أمريكا وإيران.. ماذا يعني؟ مونديال 2026: شقيقان يفوزان مع منتخبين مختلفين في كأس العالم محافظ حضرموت يرعى ثلاث اتفاقيات في مجالات التعليم والصحة والنفط قتلى وجرحى في اشتباكات بمحافظة صعدة كأس العالم: البرازيل تنجو من هزيمة أمام المغرب واللاعب صيباري يدخل التاريخ معارك محتدمة في النيل الأزرق وكردفان.. الجيش السوداني يصد هجوماً واسعاً ويحقق تقدماً ميدانيا الذهب يهبط بقوة.. وخبراء يتوقعون قفزة تاريخية قد تعيد رسم خريطة الأسواق فيفا يقرّ بخلل فني أثناء احتساب ركلة جزاء لسويسرا أمام قطر نقص الفيتامينات ونزيف الفم.. ما العلاقة بينهما
حقق الشقيقان جون وهاري سوتار الفوز في كأس العالم مع منتخبين مختلفين، إذ انتصرت إسكتلندا على هايتي في وجود الأول، فيما شارك الثاني أساسياً في حصد بلاده للنقاط الثلاث أمام تركيا، وكان الفارق بين بداية المباراة الأولى وانتهاء الثانية خمس ساعات تقريياً.
واختار المدافع هاري سوتار، المولود في إسكتلندا، والبالغ من العمر 27 عاما، اللعب بقميص أستراليا بعدما غير ولاءه قبل سبع سنوات عقب تمثيل منتخب إسكتلندا على مستوى الناشئين.
في المقابل، يلعب شقيقه جون الذي يكبره بعامين ومرتبط بعقد مع رينجرز، مع منتخب اسكتلندا الذي انتصر 1-0 على هايتي في المجموعة التي تضم أيضاً البرازيل والمغرب.
وولد الشقيقان في أبردين، لكن والدتهما أسترالية، وبالتالي اختار هاري اللعب للمنتخب الآسيوي الذي فاجأ الجميع بالفوز 2-0 على تركيا في مباراته الأولى بدور المجموعات من كأس العالم 2026 بعد ساعات قليلة من فوز شقيقه الذي كان على مقاعد البدلاء مع إسكتلندا أمام هايتي.