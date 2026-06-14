محافظ حضرموت يرعى ثلاث اتفاقيات في مجالات التعليم والصحة والنفط

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ، إن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، رعى اليوم بمدينة المكلا، اتفاقيتين لدعم قطاعات التعليم والتأهيل المهني والصحة.

ففي إطار دعم تأهيل الكوادر الشابة، رعى الخنبشي مراسم توقيع اتفاقية برنامج «كفاءة» لتأهيل خريجي جامعة حضرموت في القطاع النفطي، في تخصصي الهندسة البترولية والهندسة الكيميائية، بتمويل وتنفيذ من شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة)، وبالتنسيق مع مؤسسة حضرموت – تنمية بشرية.

ويستهدف البرنامج تدريب 60 طالباً على ثلاث دفعات، تمتد مدة كل دفعة شهراً كاملًا، بما يسهم في إكساب المشاركين مهارات عملية ومعرفية متقدمة، وتهيئتهم للانخراط بكفاءة في بيئات العمل النفطية.

وأشاد الخنبشي بهذه الاتفاقية..مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية لتعزيز قدرات الخريجين ومواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع احتياجات سوق العمل..مشدداً على أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في إعداد كوادر مؤهلة تسهم في التنمية الاقتصادية.

وفي سياق دعم القطاع الصحي، رعى الخنبشي توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وفرع شركة النفط بساحل حضرموت، بحضور وكيل المحافظة حسن الجيلاني، وتهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية من خلال توفير الوقود بسعر مدعوم للمنشآت الصحية، وتقديم معدات طبية، ودعم عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى تشغيل خمسة مراكز صحية على مدار الساعة.

وأكد عضو مجلس القيادة، أهمية هذه الشراكة في مساندة القطاع الصحي، لا سيما في ظل التحديات الراهنة..مشدداً على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الخدمات الصحية.

في سياق متصل، رعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، توقيع مذكرة تدريب 30 قابلة تقنية بمديرية الديس الشرقية، بتنفيذ معهد العلوم الصحية، وبتمويل من استجابةً للحاجة الملحة لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية والأمومة والطفولة في المديرية.

وأكد عضو مجلس القيادة الخنبشي، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لسد العجز في الكوادر الصحية المتخصصة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء الحوامل والمواليد، لاسيما في المناطق التي تعاني نقصًا في الكفاءات..مشدداً على دعم السلطة المحلية لمثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين.

وأشار الخنبشي إلى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والداعمين من فاعلي الخير، لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز استدامة الخدمات الصحية وبناء قدرات الكوادر المحلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية في مديريات ساحل حضرموت.