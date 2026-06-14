قتلى وجرحى في اشتباكات بمحافظة صعدة كأس العالم: البرازيل تنجو من هزيمة أمام المغرب واللاعب صيباري يدخل التاريخ معارك محتدمة في النيل الأزرق وكردفان.. الجيش السوداني يصد هجوماً واسعاً ويحقق تقدماً ميدانيا الذهب يهبط بقوة.. وخبراء يتوقعون قفزة تاريخية قد تعيد رسم خريطة الأسواق فيفا يقرّ بخلل فني أثناء احتساب ركلة جزاء لسويسرا أمام قطر نقص الفيتامينات ونزيف الفم.. ما العلاقة بينهما تحركات أمنية واسعة تكشف خفايا 36 قضية جنائية وتطيح بـ40 متهماً خلال 24ساعة تدفق كبير للمسافرين عبر المنافذ اليمنية.. والوديعة يحسم الصدارة في معقل الحوثيين الرئيس وعقر دارهم.. القوات الحكومية تعزز جاهزيتها وتؤكد استعدادها للحسم ... البنك المركزي الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى حال انتهاء حرب إيران
سقط قتلى وجرحى، أمس السبت، في اشتباكات مسلحة بين أسرتين في مديرية سحار بمحافظة صعدة، (شمالي اليمن).
ونشب خلاف بين أسرتي "آل جردان" و "آل ناشر" في قرية الرهوة بعزلة العبدين في مديرية سحار، ليتطور إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وفق مصادر محلية.
وبدأ الخلاف وفق رواية أولى، بين أطفال من الأسرتين، بينما قالت رواية ثانية، أن السبب يعود لنزاع سابق يتعلق بقطعة أرض.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل (أحمد مهدي أحمد ناشر) وإصابة خمسة من أفراد أسرته، ومقتل (خالد جبران جردان)، واثنين من أبنائه.