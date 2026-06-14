قتلى وجرحى في اشتباكات بمحافظة صعدة

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سقط قتلى وجرحى، أمس السبت، في اشتباكات مسلحة بين أسرتين في مديرية سحار بمحافظة صعدة، (شمالي اليمن).

ونشب خلاف بين أسرتي "آل جردان" و "آل ناشر" في قرية الرهوة بعزلة العبدين في مديرية سحار، ليتطور إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، وفق مصادر محلية.

وبدأ الخلاف وفق رواية أولى، بين أطفال من الأسرتين، بينما قالت رواية ثانية، أن السبب يعود لنزاع سابق يتعلق بقطعة أرض.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل (أحمد مهدي أحمد ناشر) وإصابة خمسة من أفراد أسرته، ومقتل (خالد جبران جردان)، واثنين من أبنائه.