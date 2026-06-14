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كأس العالم: البرازيل تنجو من هزيمة أمام المغرب واللاعب صيباري يدخل التاريخ

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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استهل منتخبا المغرب والبرازيل مشوارهما في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي الأميركية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عبر إسماعيل صيباري في الدقيقة 21، مستفيداً من البداية القوية لـ«أسود الأطلس»، قبل أن يرد المنتخب البرازيلي بهدف التعادل عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 32.

ودخل إسماعيل صيباري تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب عربي يسجل هدفاً في شباك منتخب البرازيل في المونديال، وذلك خلال مواجهة المغرب و«السيليساو» ضمن منافسات المجموعة الثالثة من نسخة 2026.

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