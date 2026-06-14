الذهب يهبط بقوة.. وخبراء يتوقعون قفزة تاريخية قد تعيد رسم خريطة الأسواق فيفا يقرّ بخلل فني أثناء احتساب ركلة جزاء لسويسرا أمام قطر نقص الفيتامينات ونزيف الفم.. ما العلاقة بينهما تحركات أمنية واسعة تكشف خفايا 36 قضية جنائية وتطيح بـ40 متهماً خلال 24ساعة تدفق كبير للمسافرين عبر المنافذ اليمنية.. والوديعة يحسم الصدارة في معقل الحوثيين الرئيس وعقر دارهم.. القوات الحكومية تعزز جاهزيتها وتؤكد استعدادها للحسم ... البنك المركزي الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى حال انتهاء حرب إيران باكستان تتحدث عن اتفاق أولي بين أمريكا وإيران وتتوقع التوقيع عليه خلال ساعات رحيل يهز إيران… بعد 105 يوم من وفاته طهران تكشف عن مراسم وداع خامنئي تمتد ستة أيام بمشاركة شعبية تقرير أممي: اليمن في طليعة أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم… ووفيات الأمهات الأعلى عربيا
شهدت مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 تعطلًا تقنيًا مؤقتًا في ظهور رسوم التسلل قبل احتساب ركلة جزاء لسويسرا في الدقيقة 14.
استمرت بشكل طبيعي ولم تؤثر على القرار، حيث لم تُظهر الخطوط وجود تسلل في اللقطة.
شهدت مباراة قطر وسويسرا، المنتهية بالتعادل 1-1 في كأس العالم 2026، عطلاً تقنياً مؤقتاً أدى إلى توقف ظهور الرسوم التوضيحية الخاصة بحالة التسلّل، قبل احتساب ركلة جزاء لمصلحة سويسرا في الدقيقة 14.
ركلة الجزاء احتُسبت ضد حارس قطر محمود أبو ندى، ونجح بريل إمبولو في ترجمتها لهدف التقدّم.
ولكن بعد انتهاء المباراة، أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحدوث خلل تقني أثناء احتساب ركلة الجزاء، لم يبلغ الحكام بالتسلّل.
وأضاف في بيان: "هذا الخلل لم يؤثر في سير عمل تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، إذ واصلت الإجراءات بشكل طبيعي وفق البروتوكول المعتاد في مراجعة القرارات داخل الملعب".
وتابع: "خطوط التسلّل التي اعتمد عليها الـVAR في مراجعة اللقطة لم تُظهر وجود أي لاعب مهاجم في موقف تسلّل في اللحظات التي سبقت قرار احتساب ركلة الجزاء، سواء في الحالة الأولى أو الثانية المرتبطة بالهجمة"