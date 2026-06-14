فيفا يقرّ بخلل فني أثناء احتساب ركلة جزاء لسويسرا أمام قطر

الأحد 14 يونيو-حزيران 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 تعطلًا تقنيًا مؤقتًا في ظهور رسوم التسلل قبل احتساب ركلة جزاء لسويسرا في الدقيقة 14.

استمرت بشكل طبيعي ولم تؤثر على القرار، حيث لم تُظهر الخطوط وجود تسلل في اللقطة.

شهدت مباراة قطر وسويسرا، المنتهية بالتعادل 1-1 في كأس العالم 2026، عطلاً تقنياً مؤقتاً أدى إلى توقف ظهور الرسوم التوضيحية الخاصة بحالة التسلّل، قبل احتساب ركلة جزاء لمصلحة سويسرا في الدقيقة 14.

ركلة الجزاء احتُسبت ضد حارس قطر محمود أبو ندى، ونجح بريل إمبولو في ترجمتها لهدف التقدّم.

ولكن بعد انتهاء المباراة، أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحدوث خلل تقني أثناء احتساب ركلة الجزاء، لم يبلغ الحكام بالتسلّل.

وأضاف في بيان: "هذا الخلل لم يؤثر في سير عمل تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، إذ واصلت الإجراءات بشكل طبيعي وفق البروتوكول المعتاد في مراجعة القرارات داخل الملعب".

وتابع: "خطوط التسلّل التي اعتمد عليها الـVAR في مراجعة اللقطة لم تُظهر وجود أي لاعب مهاجم في موقف تسلّل في اللحظات التي سبقت قرار احتساب ركلة الجزاء، سواء في الحالة الأولى أو الثانية المرتبطة بالهجمة"