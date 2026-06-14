نقص الفيتامينات ونزيف الفم.. ما العلاقة بينهما

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قد يشير نزيف الأنف المتكرر إلى نقص في التغذية، فهناك ارتباط للفيتامينات والمعادن بهذا النقص، فنزيف الأنف شائع وغير ضار في الغالب، ولكن إذا تكرر دون سبب واضح، فقد يحاول جسمك إخبارك بشيء ما، وقد يلعب نقص التغذية دورًا في ذلك أحيانًا، وغالبًا ما يكون الأنف، ببطانته الرقيقة من الأوعية الدموية، من أوائل الأماكن التي تظهر عليها هذه العلامات.
لذا يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، العلاقة بين نقص الفيتامينات ونزيف الفم، بحسب "onlymyhealth".
الفيتامين الأكثر مباشرة بنزيف الأنف
من بين جميع حالات نقص الفيتامينات المرتبطة بنزيف الأنف، يعد نقص فيتامين ك الأكثر أهمية، إذ يساعد فيتامين ك على تخثر الدم، ونقص فيتامين ك يجعل من الصعب على الجسم إيقاف أي نوع من النزيف الذي يحدث.
وبدون كمية كافية من فيتامين ك، لا يستطيع دمك ببساطة أن يجف تجلط كما ينبغي، ويمكن أن يتحول تهيج بسيط داخل الأنف، من النوع الذي يتوقف النزيف عادةً في غضون دقائق، إلى نوبة أطول بكثير.
نقص فيتامين سي وجدران الأوعية الدموية
لا يقتصر دور فيتامين سي على مكافحة نزلات البرد فحسب، بل يلعب دورًا مباشرًا في الحفاظ على سلامة بنية الأوعية الدموية.
ويلعب فيتامين سي دورًا هامًا في الحفاظ على الأوعية الدموية، وبنية وقوة، ونقص فيتامين سي يجعل من الصعب على الأوعية الدموية تحمل أي ضغط، وعندما تصبح الأوعية الدموية في بطانة الأنف هشة، حتى التهيج الطفيف يمكن أن يتسبب في تمزقها.
نقص الحديد وعلاقته بنزيف الأنفهناك علاقة مثيرة للاهتمام بين نقص الحديد ونزيف الأنف، فعلى الرغم من أن نقص الحديد لا يسبب النزيف بشكل مباشر، إلا أن نزيف الأنف المتكرر قد يؤدي إلى نقص الحديد وفي بعض الحالات، قد تؤثر مستويات الحديد المنخفضة على صحة الأنسجة بشكل عام.
لذا، إذا كنت تعاني من نزيف الأنف بشكل منتظم، فمن الجدير بالتحقق من مستويات الحديد لديك، ليس فقط كسبب محتمل، ولكن كشيء قد يساهم فيه نزيف الأنف بالفعل.فيتامين ب12 وحمض الفوليك هذا الأمر أقل شيوعًا، لكنه جدير بالذكر، فنقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك قد يؤثر على إنتاج خلايا الدم، وخلايا الدم السليمة ضرورية لتخثر الدم الطبيعي، لذا فرغم أن هذه العلاقة أقل مباشرة، إلا أنه لا يمكن استبعادها تمامًا