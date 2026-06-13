تحركات أمنية واسعة تكشف خفايا 36 قضية جنائية وتطيح بـ40 متهماً خلال 24ساعة

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 215

كشفت حصيلة أمنية حديثة عن نجاح الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة في الإطاحة بـ40 متهماً على ذمة 36 قضية جنائية متنوعة، في عملية تعكس تصاعد الجهود الرامية إلى ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.

وبحسب الإحصائية اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، تنوعت القضايا المضبوطة بين جرائم الإيذاء والاعتداء على ممتلكات الغير والسرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إلى جانب قضايا أخرى شملت الابتزاز الإلكتروني والمخدرات والشروع في القتل وانتهاك حرمة المساكن وجرائم متفرقة أثارت اهتمام المتابعين.

وتصدرت قضايا الإيذاء العمدي الخفيف القائمة بواقع 8 قضايا، تلتها الاعتداء على ملك الغير بـ6 قضايا، فيما جاءت السرقات في المرتبة الثالثة بـ4 قضايا، بينما توزعت بقية القضايا على جرائم مختلفة تعاملت معها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت مأرب أعلى عدد من القضايا المضبوطة بـ15 قضية أسفرت عن ضبط 15 متهماً، تلتها تعز بـ4 قضايا و5 متهمين، فيما توزعت بقية القضايا على عدن وشبوة والساحل الغربي وحضرموت والمهرة وأبين والضالع.

وأكدت وزارة الداخلية استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مشددة على مواصلة حملاتها الأمنية وتعقب العناصر المطلوبة، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن وفرض سيادة القانون.