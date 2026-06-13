تحركات أمنية واسعة تكشف خفايا 36 قضية جنائية وتطيح بـ40 متهماً خلال 24ساعة تدفق كبير للمسافرين عبر المنافذ اليمنية.. والوديعة يحسم الصدارة في معقل الحوثيين الرئيس وعقر دارهم.. القوات الحكومية تعزز جاهزيتها وتؤكد استعدادها للحسم ... البنك المركزي الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى حال انتهاء حرب إيران باكستان تتحدث عن اتفاق أولي بين أمريكا وإيران وتتوقع التوقيع عليه خلال ساعات رحيل يهز إيران… بعد 105 يوم من وفاته طهران تكشف عن مراسم وداع خامنئي تمتد ستة أيام بمشاركة شعبية تقرير أممي: اليمن في طليعة أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم… ووفيات الأمهات الأعلى عربيا مونديال 2026: قطر تبحث عن أول انتصار عالمي في مواجهة أوروبية صعبة توقعات مركز الأرصاد في اليمن لحالة الطقس اليوم السبت كأس العالم: فوز أمريكا على بارغواي وتعادل كندا مع البوسنة
كشفت حصيلة أمنية حديثة عن نجاح الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة في الإطاحة بـ40 متهماً على ذمة 36 قضية جنائية متنوعة، في عملية تعكس تصاعد الجهود الرامية إلى ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار.
وبحسب الإحصائية اليومية الصادرة عن الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، تنوعت القضايا المضبوطة بين جرائم الإيذاء والاعتداء على ممتلكات الغير والسرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، إلى جانب قضايا أخرى شملت الابتزاز الإلكتروني والمخدرات والشروع في القتل وانتهاك حرمة المساكن وجرائم متفرقة أثارت اهتمام المتابعين.
وتصدرت قضايا الإيذاء العمدي الخفيف القائمة بواقع 8 قضايا، تلتها الاعتداء على ملك الغير بـ6 قضايا، فيما جاءت السرقات في المرتبة الثالثة بـ4 قضايا، بينما توزعت بقية القضايا على جرائم مختلفة تعاملت معها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية.
وعلى مستوى المحافظات، سجلت مأرب أعلى عدد من القضايا المضبوطة بـ15 قضية أسفرت عن ضبط 15 متهماً، تلتها تعز بـ4 قضايا و5 متهمين، فيما توزعت بقية القضايا على عدن وشبوة والساحل الغربي وحضرموت والمهرة وأبين والضالع.
وأكدت وزارة الداخلية استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، مشددة على مواصلة حملاتها الأمنية وتعقب العناصر المطلوبة، في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن وفرض سيادة القانون.