تدفق كبير للمسافرين عبر المنافذ اليمنية.. والوديعة يحسم الصدارة

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت المنافذ الجوية والبرية اليمنية حركة عبور نشطة خلال الساعات الماضية، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن تسجيل أكثر من 9 آلاف مسافر بين قادم ومغادر، في مؤشر يعكس استمرار النشاط المتزايد في حركة السفر والتنقل عبر مختلف المنافذ.

وبحسب التقرير اليومي لحركة المنافذ، بلغ إجمالي عدد المسافرين 9,321 مسافراً، منهم 3,923 قادماً إلى البلاد، مقابل 5,398 مغادراً إلى الخارج.

وأظهرت البيانات أن المواطنين اليمنيين استحوذوا على النسبة الأكبر من حركة السفر، حيث بلغ عدد القادمين من المواطنين 3,022 مسافراً، إلى جانب 727 عربياً و174 أجنبياً. وفي المقابل، سجلت حركة المغادرة 4,528 مواطناً و638 عربياً و232 أجنبياً.

وعلى مستوى المنافذ، واصل منفذ الوديعة البري تصدره لقائمة المنافذ الأكثر نشاطاً، بعدما سجل وصول 1,709 مسافرين ومغادرة 2,943 آخرين، متقدماً بفارق واضح على بقية المنافذ.

وجاء مطار عدن الدولي في المرتبة الثانية بوصول 953 مسافراً ومغادرة 1,219 مسافراً، فيما سجل منفذ شحن وصول 740 مسافراً ومغادرة 877 آخرين.

كما استقبل منفذ صرفيت 376 مسافراً وشهد مغادرة 297 مسافراً، بينما سجل مطار سيئون الدولي وصول 145 مسافراً ومغادرة 62 مسافراً.

وتعكس هذه الأرقام حجم النشاط المتواصل الذي تشهده المنافذ اليمنية، ودورها الحيوي في تسهيل حركة تنقل المواطنين والمسافرين، في ظل استمرار تدفق الرحلات وحركة العبور عبر المنافذ البرية والجوية المختلفة.