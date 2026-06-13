في معقل الحوثيين الرئيس وعقر دارهم.. القوات الحكومية تعزز جاهزيتها وتؤكد استعدادها للحسم ...

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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في مشهد يجسد الجاهزية القتالية ، دشّن قائد محور الرزامات قائد اللواء 245 مشاة اللواء الركن محمد صالح الغنيمي المرحلة الثانية من العام القتالي والتدريبي والمعنوي 2026م، بمسير عسكري ميداني امتد لمسافة 20 كيلومتراً، شاركت فيه وحدات من المحور في استعراض عملي لقدراتها البدنية والميدانية.

وشهد المسير العسكري حضوراً لافتاً للمقاتلين الذين أظهروا مستوى متقدماً من الانضباط العسكري والقدرة على التحمل والجاهزية لتنفيذ مختلف المهام القتالية، في إطار البرامج الهادفة إلى تعزيز الكفاءة الميدانية ورفع الجاهزية العملياتية للقوات.

وأكد اللواء الغنيمي أن القوات المسلحة تواصل بناء قدراتها وتطوير جاهزيتها القتالية بوتيرة متصاعدة، مشدداً على أن رجال الجيش أكثر عزماً وإصراراً على أداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الجمهورية ومواجهة المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وقال إن الرسالة التي يبعث بها أبطال محور الرزامات من ميادين التدريب واضحة وحاسمة، مفادها أن القوات المسلحة تمتلك الإرادة والقدرة والاستعداد لخوض معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأن عملية الإعداد والتأهيل مستمرة دون توقف حتى تحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار.

وأضاف أن ما أظهره المقاتلون خلال المسير من صلابة وانضباط وروح قتالية عالية يعكس حجم التطور الذي تشهده وحدات المحور، مؤكداً أن برامج التدريب والتأهيل ستتواصل وفق خطط عسكرية مدروسة تستهدف إعداد مقاتلين محترفين قادرين على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار في مختلف الظروف الميدانية.

واختتم بالتأكيد أن القوات المسلحة ستظل على العهد، محافظة على جاهزيتها ويقظتها، وماضية في أداء واجبها الوطني حتى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ النظام الجمهوري على كامل التراب اليمني.