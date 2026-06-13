البنك المركزي الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى حال انتهاء حرب إيران باكستان تتحدث عن اتفاق أولي بين أمريكا وإيران وتتوقع التوقيع عليه خلال ساعات رحيل يهز إيران… بعد 105 يوم من وفاته طهران تكشف عن مراسم وداع خامنئي تمتد ستة أيام بمشاركة شعبية تقرير أممي: اليمن في طليعة أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم… ووفيات الأمهات الأعلى عربيا مونديال 2026: قطر تبحث عن أول انتصار عالمي في مواجهة أوروبية صعبة توقعات مركز الأرصاد في اليمن لحالة الطقس اليوم السبت كأس العالم: فوز أمريكا على بارغواي وتعادل كندا مع البوسنة انتشال جثة الشاب المغامر ''القعقاع'' بعد 24 ساعة من سقوطه في فوهة ''حرضة دمت'' زيارة سرية وخطة عسكرية حساسة.. تفاصيل تحرك أميركي للسيطرة على اليورانيوم الإيراني الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية في هرمز
قال محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل إن من المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، حتى إذا انتهت الحرب في إيران قريبا.
وأضاف ناجل في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك “قد لا نعود حتى إلى البناء على البيانات التي كانت لدينا قبل هذا الصراع، لأن من الواضح أن سلاسل الإمدادات قد تغيرت، وقد تزيد أيضا أخطار التأمين البحري”، مشيرا إلى الإكراميات التي ربما تتم المطالبة بها لنقل البضائع عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس، للمرة الأولى منذ 2023، في خطوة وصفها ناجل بالضرورية نتيجة زيادة الأسعار في ضوء الصراع. ورفض ناجل النقد الموجه الذي يفيد بأنها قد تعيق النمو الاقتصادي.
وقال محافظ المركزي الألماني أوائل الأسبوع الجاري إن البنك مستعد أيضا لرفع أسعار الفائدة مجددا في يوليو/تموز المقبل.
وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بواقع 2ر3 % في مايو/أيار بينما تراجع نشاط الشركات.