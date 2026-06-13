البنك المركزي الألماني يرجح استمرار ارتفاع الأسعار حتى حال انتهاء حرب إيران

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل إن من المرجح أن تظل الأسعار مرتفعة لفترة طويلة، حتى إذا انتهت الحرب في إيران قريبا.

وأضاف ناجل في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك “قد لا نعود حتى إلى البناء على البيانات التي كانت لدينا قبل هذا الصراع، لأن من الواضح أن سلاسل الإمدادات قد تغيرت، وقد تزيد أيضا أخطار التأمين البحري”، مشيرا إلى الإكراميات التي ربما تتم المطالبة بها لنقل البضائع عبر مضيق هرمز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أمس الخميس، للمرة الأولى منذ 2023، في خطوة وصفها ناجل بالضرورية نتيجة زيادة الأسعار في ضوء الصراع. ورفض ناجل النقد الموجه الذي يفيد بأنها قد تعيق النمو الاقتصادي.

وقال محافظ المركزي الألماني أوائل الأسبوع الجاري إن البنك مستعد أيضا لرفع أسعار الفائدة مجددا في يوليو/تموز المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بواقع 2ر3 % في مايو/أيار بينما تراجع نشاط الشركات.