مونديال 2026: قطر تبحث عن أول انتصار عالمي في مواجهة أوروبية صعبة

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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يدشن المنتخب القطري، مساء اليوم السبت، أول مشاركة عربية في نهائيات كأس العالم 2026، عندما يواجه نظيره السويسري في افتتاح مشواره ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتقام المباراة على ملعب "ليفاي" عند الساعة العاشرة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها "العنابي" إلى تحقيق بداية إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور التالي، ضمن مجموعة تضم أيضاً منتخبي كندا والبوسنة والهرسك.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للمنتخب القطري الذي يخوض ثاني مشاركة له في تاريخ كأس العالم، بعد ظهوره الأول في نسخة 2022 التي استضافها على أرضه، وغادرها من دور المجموعات دون تحقيق أي نقطة.

ويدخل المنتخب القطري المواجهة بطموح تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط، خاصة بعد تعادل كندا والبوسنة والهرسك (1-1) في المباراة الأولى بالمجموعة، ما يمنح الفائز فرصة الانفراد بصدارة الترتيب مع ختام الجولة الافتتاحية.

وأكد مدرب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي، صعوبة المهمة أمام منتخب يمتلك خبرة كبيرة على الساحة الدولية، مشيراً إلى أن سويسرا تعد من أبرز المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة.

وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة: "نواجه منتخباً قوياً يضم لاعبين ينشطون في أبرز الدوريات الأوروبية، لكن تركيزنا ينصب على تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف أن التأهل إلى المونديال جاء بعد عمل وجهد كبيرين، مؤكداً أن المنتخب القطري لا يكتفي بمجرد المشاركة، بل يتطلع إلى تحقيق ظهور قوي والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

واستعد المنتخب القطري للبطولة بخوض مباراتين وديتين خسر الأولى أمام جمهورية أيرلندا بهدف دون رد، وتعادل في الثانية مع السلفادور سلبياً، فيما خاض المنتخب السويسري مباراتين تحضيريتين فاز في إحداهما على الأردن 4-1 وتعادل في الأخرى مع أستراليا 1-1.

وتترقب الجماهير العربية الظهور الأول لممثلها في مونديال 2026، على أمل أن يتمكن المنتخب القطري من تحقيق انطلاقة مختلفة وتسجيل نتائج أفضل من مشاركته السابقة في البطولة العالمية.