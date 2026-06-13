توقعات مركز الأرصاد في اليمن لحالة الطقس اليوم السبت

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، استمرار الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، رطب وحار إلى حار جداً، وصحو إلى غائم جزئياً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى، والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، استمرار الطقس في المرتفعات الجبلية، غائم جزئياً، ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وكذا استمرار الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية، جاف وصحو إلى غائم جزئياً بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة نهاراً ومعتدل ليلاً والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقّع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم السبت، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 40 / 31 - المكلا 38 / 30 - الحديدة 38 / 31 - سقطرى 36 / 28 - المخا 37 / 30 - الغيضة 33 / 27 - زنجبار 38 / 30 - لحج 41 / 28 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 43 / 24 - مأرب 41 / 24 - عتق 38 / 25 - بيحان 35 / 25 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 32 / 16 - تعز 35 / 21 - ذمار 30 / 12 - الضالع 33 / 20 - إب 30 / 15 - البيضاء 33 / 15 .

وحث المركز، المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية .. مهيباً بالاخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها بإتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم السبت، استمرار حالة البحر في سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل حضرموت خفيف إلى معتدل الموج، وفي سواحل المهرة معتدل الموج، وفي سواحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب الموج، وكذا استمرار حالة البحر لمياهنا الإقليمية في البحر الأحمر خفيف الموج، وفي خليج عدن خفيف إلى معتدل الموج، وفي بحر العرب معتدل إلى مضطرب الموج.

كما جدد المركز، تحذيره الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى ومياهنا الإقليمية في بحر العرب وشرق خليج عدن من نشاط الرياح واضطراب البحر.