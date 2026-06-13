كأس العالم: فوز أمريكا على بارغواي وتعادل كندا مع البوسنة

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، على نظيره البارغواي باربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب لوس أنجلوس, في إنغلوود كاليفورنيا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لكأس العالم 2026.

سجل اهداف المنتخب الامريكي داميان بوباديلا (هدف عكسي) في الدقيقة 7، وفولارين بالوغون في الدقيقتين 31 و 45+5'وجيوفاني رينا في الدقيقة 90+8، فيما سجل للبارغواي اللاعب ماوريسيو في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة حقق المنتخب الامريكي اول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة.

قبل ذلك، تعادل منتخبا كندا والبوسنة والهرسك بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما امس، على ملعب "بي إم أو فيلد" في مدينة (تورونتو) الكندية في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

وبادر المنتخب البوسني بالتسجيل أولا عبر لاعبه جوفو لوكيتش الذي استفاد من ركلة ركنية، وحول الكرة برأسية إلى داخل الشباك في الدقيقة (21).

وتمكن المنتخب الكندي من العودة وإدراك التعادل عن طريق مهاجمه كايل لارين الذي توغل داخل المنطقة، وسدد الكرة على يسار الحارس البوسني في الدقيقة (78).

وحصد كل منتخب أول نقطة في رصيده ليتقاسما صدارة المجموعة مؤقتا، قبل المواجهة التي ستجمع المنتخب القطري بنظيره السويسري غدا (السبت) عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة على استاد "سان فرانسيسكو باي أرينا".

وسيخوض المنتخب الكندي ثاني مبارياته في دور المجموعات في 19 يونيو الجاري عندما يستقبل منتخب قطر في (فانكوفر)، في الوقت الذي سيلتقي فيه منتخب البوسنة والهرسك مع سويسرا في 18 يونيو.

وكانت المكسيك قد فازت على جنوب افريقا 2-0 وتغلبت كوريا الجنوبية على تشيكيا 2-1 في افتتاح مباريات المونديال.

واليوم تواجه قطر سويسرا فيما تلعب المغرب مع البرازيل.