انتشال جثة الشاب المغامر ''القعقاع'' بعد 24 ساعة من سقوطه في فوهة ''حرضة دمت'' زيارة سرية وخطة عسكرية حساسة.. تفاصيل تحرك أميركي للسيطرة على اليورانيوم الإيراني الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية في هرمز صيدنايا تكشف أسرار الماضي.. العثور على مقبرة جماعية تعود إلى عام 2014 في ريف دمشق الزبادي يحمي من سرطان القولون؟- دراسة تحسم الجدل بالأرقام.. قياس محيط الرقبة يساعد على التبنؤ ببعض الأمراض سبب الإسهال بعد أكل الدجاج.. 3 أمراض قد تكون مصابًا بها تعيين اللواء الدكتور سمير الصبري مساعداً لوزير الدفاع.. وخبرات عسكرية تقود ملف السياسات والتعاون الدولي ضربات أمنية متواصلة ضد المخدرات.. ضبط 168 متهماً وإحباط 115 قضية خلال شهر خلل مفاجئ يضرب فيسبوك… مستخدمون في اليمن والعالم يشكون صعوبات في التصفح والتفاعل
انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثة المواطن القعقاع عنتر العبسي، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد نحو 24 ساعة من سقوطه في فوهة حرضة دمت البركانية بمحافظة الضالع.
وقالت مصلحة الدفاع المدني إن عملية الانتشال نُفذت في ظروف بالغة الصعوبة بسبب وعورة الموقع وشدة الحرارة المنبعثة من الفوهة البركانية، إلا أن فرق الغوص والإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الجثة وانتشالها بنجاح.
ولقي الشاب القعقاع بن عنتر الذي اشتهر بتنفيذ عروض بهلوانية ومغامرات خطرة داخل فوهة حرضة دمت البركانية مصرعه، أمس الجمعة، إثر سقوطه أثناء تقديم أحد عروضه.
وقالت مصادر محلية أن الشاب كان يتسلق الجدار الصخري الداخلي للفوهة خلال تنفيذ عرض بهلواني عندما فقد توازنه وسقط، ما أدى إلى وفاته.