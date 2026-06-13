انتشال جثة الشاب المغامر ''القعقاع'' بعد 24 ساعة من سقوطه في فوهة ''حرضة دمت''

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لمصلحة الدفاع المدني جثة المواطن القعقاع عنتر العبسي، البالغ من العمر 30 عاماً، بعد نحو 24 ساعة من سقوطه في فوهة حرضة دمت البركانية بمحافظة الضالع.

وقالت مصلحة الدفاع المدني إن عملية الانتشال نُفذت في ظروف بالغة الصعوبة بسبب وعورة الموقع وشدة الحرارة المنبعثة من الفوهة البركانية، إلا أن فرق الغوص والإنقاذ تمكنت من الوصول إلى الجثة وانتشالها بنجاح.

ولقي الشاب القعقاع بن عنتر الذي اشتهر بتنفيذ عروض بهلوانية ومغامرات خطرة داخل فوهة حرضة دمت البركانية مصرعه، أمس الجمعة، إثر سقوطه أثناء تقديم أحد عروضه.

وقالت مصادر محلية أن الشاب كان يتسلق الجدار الصخري الداخلي للفوهة خلال تنفيذ عرض بهلواني عندما فقد توازنه وسقط، ما أدى إلى وفاته.