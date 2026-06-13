الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية في هرمز

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، أن إيران "أطلقت طائرات مسيّرة في محاولة لضرب سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".

وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "القوات الأمريكية أسقطت جميع المسيرات خلال الساعات الأخيرة، بينما يستمر تدفق حركة الملاحة عبر المضيق دون عوائق، ولا يزال الممر التجاري الدولي مفتوحًا للعبور