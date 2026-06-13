الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية في هرمز صيدنايا تكشف أسرار الماضي.. العثور على مقبرة جماعية تعود إلى عام 2014 في ريف دمشق الزبادي يحمي من سرطان القولون؟- دراسة تحسم الجدل بالأرقام.. قياس محيط الرقبة يساعد على التبنؤ ببعض الأمراض سبب الإسهال بعد أكل الدجاج.. 3 أمراض قد تكون مصابًا بها تعيين اللواء الدكتور سمير الصبري مساعداً لوزير الدفاع.. وخبرات عسكرية تقود ملف السياسات والتعاون الدولي ضربات أمنية متواصلة ضد المخدرات.. ضبط 168 متهماً وإحباط 115 قضية خلال شهر خلل مفاجئ يضرب فيسبوك… مستخدمون في اليمن والعالم يشكون صعوبات في التصفح والتفاعل توجيهات رئاسية عاجلة: تحقيقات شاملة ورعاية للمصابين بعد حادثة إطلاق النار في عدن" قتلى وجرحى بينهم أجانب في إطلاق نار أمام منزل محافظ عدن وأجهزة الامن تفتح تحقيقا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، أن إيران "أطلقت طائرات مسيّرة في محاولة لضرب سفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".
وقالت "سنتكوم"، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "القوات الأمريكية أسقطت جميع المسيرات خلال الساعات الأخيرة، بينما يستمر تدفق حركة الملاحة عبر المضيق دون عوائق، ولا يزال الممر التجاري الدولي مفتوحًا للعبور