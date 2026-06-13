صيدنايا تكشف أسرار الماضي.. العثور على مقبرة جماعية تعود إلى عام 2014 في ريف دمشق

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على مقبرة جماعية في مدينة صيدنايا بريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات عدد من مقاتلي ثوار القلمون الغربي الذين قُتلوا خلال المواجهات مع قوات النظام السابق عام 2014.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تحركت فور تلقي بلاغ حول الموقع، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، حيث تم فرض طوق أمني حول المنطقة لحماية الأدلة ومنع العبث بالموقع إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وأكدت أن الفرق المختصة باشرت أعمال التوثيق وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية، تمهيداً للكشف عن هوية الضحايا وملابسات دفنهم، وفق المعايير القانونية المعتمدة.

من جانبها، أشارت الهيئة الوطنية للمفقودين إلى أنها نفذت تقييماً أولياً للموقع استجابة لبلاغات من الأهالي حول وجود رفات بشرية ومقابر جماعية محتملة، بهدف تحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية المطلوبة للتعامل مع الموقع بصورة مهنية.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مناطق سورية مختلفة خلال الأشهر الماضية، والتي تضم رفات مئات الضحايا الذين سقطوا خلال سنوات الصراع، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024.

وتواصل السلطات السورية عمليات البحث والتحقيق في مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، بالتوازي مع جهودها الرامية إلى كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب.