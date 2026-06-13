الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات إيرانية حاولت ضرب سفن تجارية في هرمز صيدنايا تكشف أسرار الماضي.. العثور على مقبرة جماعية تعود إلى عام 2014 في ريف دمشق الزبادي يحمي من سرطان القولون؟- دراسة تحسم الجدل بالأرقام.. قياس محيط الرقبة يساعد على التبنؤ ببعض الأمراض سبب الإسهال بعد أكل الدجاج.. 3 أمراض قد تكون مصابًا بها تعيين اللواء الدكتور سمير الصبري مساعداً لوزير الدفاع.. وخبرات عسكرية تقود ملف السياسات والتعاون الدولي ضربات أمنية متواصلة ضد المخدرات.. ضبط 168 متهماً وإحباط 115 قضية خلال شهر خلل مفاجئ يضرب فيسبوك… مستخدمون في اليمن والعالم يشكون صعوبات في التصفح والتفاعل توجيهات رئاسية عاجلة: تحقيقات شاملة ورعاية للمصابين بعد حادثة إطلاق النار في عدن" قتلى وجرحى بينهم أجانب في إطلاق نار أمام منزل محافظ عدن وأجهزة الامن تفتح تحقيقا
أعلنت وزارة الداخلية السورية العثور على مقبرة جماعية في مدينة صيدنايا بريف دمشق، يُعتقد أنها تضم رفات عدد من مقاتلي ثوار القلمون الغربي الذين قُتلوا خلال المواجهات مع قوات النظام السابق عام 2014.
وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تحركت فور تلقي بلاغ حول الموقع، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، حيث تم فرض طوق أمني حول المنطقة لحماية الأدلة ومنع العبث بالموقع إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.
وأكدت أن الفرق المختصة باشرت أعمال التوثيق وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية، تمهيداً للكشف عن هوية الضحايا وملابسات دفنهم، وفق المعايير القانونية المعتمدة.
من جانبها، أشارت الهيئة الوطنية للمفقودين إلى أنها نفذت تقييماً أولياً للموقع استجابة لبلاغات من الأهالي حول وجود رفات بشرية ومقابر جماعية محتملة، بهدف تحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية المطلوبة للتعامل مع الموقع بصورة مهنية.
ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مناطق سورية مختلفة خلال الأشهر الماضية، والتي تضم رفات مئات الضحايا الذين سقطوا خلال سنوات الصراع، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2024.
وتواصل السلطات السورية عمليات البحث والتحقيق في مواقع يُشتبه باحتوائها على مقابر جماعية، بالتوازي مع جهودها الرامية إلى كشف مصير المفقودين وتوثيق الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب.