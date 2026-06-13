بالأرقام.. قياس محيط الرقبة يساعد على التبنؤ ببعض الأمراض

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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في الوقت الذي يبذل فيه لاعبو كمال الأجسام قصارى جهدهم، للحصول على رقبة مفتولة العضلات، هناك أشخاص يزداد حجم رقبتهم دون تدخل منهم.

قد يبدو حجم الرقبة أمر ليس له قيمة، ولكن أثبتت الدراسات أن هناك أمراضًا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة محيطها.

العلاقة بين قياس محيط الرقبة والأمراض بحسب أطباء من جامعة "Kingston"، يزداد خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة لدى الأشخاص الذين يمتلكون رقبة سميكة، لا تتناسب مع شكل أجسادهم.

ويزداد محيط الرقبة بسبب زيادة الدهون المتراكمة في الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك العنق.

وثبت أن الدهون الموجودة حول الرقبة تُطلق أحماضًا دهنية في الجسم، تؤثر سلبًا على كيفية تحكم الجسم في الكوليسترول والسكر وضربات القلب.

علاقة قياس محيط الرقبة بالقلب أصحاب الرقبة السميكة عرضة لأمراض القلبكِبر محيط الرقبة يزيد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، الذي يسبب عدم انتظام ضربات القلب وضعف تدفق الدم، مما يزيد من خطر حدوث الجلطات والسكتات الدماغية.

وإذا استمر الرجفان الأذيني، قد يتفاقم مع مرور الوقت إلى الإصابة بفشل القلب.

علاوة على ذلك، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى أصحاب الرقبة السميكة، سواء الرجال أو النساء.

كما ثبت أن الرجال الذين يبلغ محيط رقبتهم أكثر من 37 سم والنساء اللاتي يتجاوز محيط رقبتهن 34 سم عرضة للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي القلبية.

يقال بعض الخبراء إن الأشخاص ذوي الرقبة السميكة أكثر عرضة للعمى أو بتر القدم بسبب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ويرجع سبب الإصابة بداء السكري لدى أصحاب الرقبة السميكة إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم.

علاقة قياس محيط الرقبة بالتنفس أصحاب الرقبة السميكة عرضة لانقطاع النفس الانسدادي النومييواجه أصحاب الرقبة السميكة صعوبة كبيرة في التنفس ليلًا، لأن دهون المتراكمة حول العنق تتسبب في ضيق الممرات الهوائية، مما يسبب انقطاع النفس الانسداد النومي، وهو من الأمراض التي تشكل ضغطًا إضافيًا على القلب.

كيفية قياس محيط الرقبةطريقة حساب محيط الرقبة بسيطة، كل ما عليك فعله هو لف شريط القياس حول العنق، تحديدًا أسفل تفاحة آدم، مع الحفاظ على استقامة جسمك أثناء الوقوف وإرخاء الكتفين.

متى يكون محيط الرقبة خطيرًا؟بحسب تحذيرات الخبراء، يصبح الرجل أكثر عرضة للأمراض المذكورة أعلاه، إذا كان حجم الرقبة لديه يزيد عن 43 سم، مقابل 35.5 سم أو كثر للمرأة.

كيف يمكنني تصغير حجم الرقبة؟حجم الرقبة يمكن تصغيره بسهولة بالاعتماد على الإرشادات التالية:

1- ممارسة الرياضة بانتظام.

2- الحصول على قسط كافٍ من النوم، لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

3- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والبقوليات.

4- رفع الأثقال، لحرق الدهون المتراكمة في الجزء العلوي من الجسم