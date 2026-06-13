سبب الإسهال بعد أكل الدجاج.. 3 أمراض قد تكون مصابًا بها

السبت 13 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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يتساءل الكثير من الأشخاص عن سبب الإسهال بعد أكل الدجاج، خوفًا من أن يكون ذلك علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، سبب الإسهال بعد أكل الدجاج، وفقًا لموقع "Every Day Health".

هل الدجاج يسبب الإسهال؟

الإسهال من الاضطرابات الهضمية التي يتعرض لها بعض الأشخاص بعد تناول الدجاج، ويرجع السبب إلى بعض العوامل.

سبب الإسهال بعد أكل الدجاج

1- التسمم الغذائيالإسهال بعد تناول الدجاج قد يكون مؤشرًا خطرًا على الإصابة بالتسمم الغذائي، خاصةً إذا كان مصحوبًا ببعض الأعراض، وهي:-الغثيان.-القيء.-الحمى.-ألم البطن.

ويسبب الدجاج التسمم الغذائي، إذا كان غير مطهوًا جيدًا، لأن لحم الدواجن يجب طبخها على حرارة تصل إلى 165 درجة فهرنهايت، لقتل البكتيريا التي قد تكون ملوثة بها، مثل السالمونيلا والكامبيلوباكتر.

علاوة على ذلك، قد يؤدي الدجاج إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، إذا لم يتم تخزينه بالطريقة التالية:-يٌحفظ الدجاج في الثلاجة عند 40 درجة فهرنهايت أو أقل، ويجب استهلاكه في غضون يومين.-يظل الدجاج صالحًا للأكل، إذا كان مجمدًا.

كما يزداد خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، إذا لم تقم بإذابة الدجاج المجمد كما يلي:-ترك الدجاج المجمد ليلة كاملة في الثلاجة.-إذا كنت ترغب في إذابة الدجاج المجمد بسرعة، ضعه في كيس محكم الغلق، واغمره في وعاء مملوء بماء من الصنبور، واستبدل الماء كل نصف ساعة.

2- حساسية الدجاج قد يكون الإسهال بعد تناول الدجاج دليلًا على أنك تعاني من الحساسية تجاه الدواجن، خاصةً إذا كنت تعاني في نفس الوقت من:-الطفح الجلدي.-سيلان الأنف.-صفير الصدر.-اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل تقلصات المعدة والغثيان والقيء.وفي الحالات الشديدة، قد تسبب حساسية الدجاج رد فعل تحسسي خطير يعرف باسم التأق، ومن أعراضه "صعوبة في التنفس وفقدان الوعي".

3- عدم تحمل الدجاج إذا كانت معدتك غير قادرة على تحمل الدجاج وهضمه، قد تعاني من اضطرابات هضمية مزعجة، مثل الإسهال وألم البطن والانتفاخ والغثيان والحموضة