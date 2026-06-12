تعيين اللواء الدكتور سمير الصبري مساعداً لوزير الدفاع.. وخبرات عسكرية تقود ملف السياسات والتعاون الدولي

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صدر قرار رسمي بتعيين اللواء الركن الدكتور سمير الحاج الصبري مساعداً لوزير الدفاع للسياسات العامة والتعاون الدولي، في خطوة تعكس توجهات وزارة الدفاع نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير منظومة التخطيط الاستراتيجي والتعاون العسكري الخارجي.
ويُعد اللواء الصبري من الكفاءات العسكرية والأكاديمية البارزة، حيث يحمل درجة الدكتوراه في العلوم العسكرية، ويتمتع بخبرة طويلة في إدارة الملفات الأمنية والعسكرية والتخطيط الاستراتيجي والعلاقات الدولية.
وخلال مسيرته المهنية، شغل عدداً من المناصب القيادية المهمة، من أبرزها قائد قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً)، ومستشار رئيس هيئة الأركان، والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، حيث اكتسب خبرات واسعة في إدارة القضايا العسكرية والتنسيق المؤسسي.
ومن المتوقع أن يتولى اللواء الصبري في منصبه الجديد الإشراف على ملفات السياسة الدفاعية العامة، والعمل على تعزيز التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل أدوات الدبلوماسية العسكرية وتوسيع مجالات التنسيق والتعاون المشترك.
ويأتي هذا التعيين في إطار جهود مستمرة لتطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار.