ضربات أمنية متواصلة ضد المخدرات.. ضبط 168 متهماً وإحباط 115 قضية خلال شهر

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كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية عن حصيلة عملياتها الأمنية خلال شهر إبريل 2026، مؤكدة ضبط 168 متهماً متورطين في 115 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في عدد من المحافظات.
وبحسب تقرير إحصائي صادر عن الإدارة، فقد توزع المتهمون بين 107 متعاطين و53 مروجاً، إضافة إلى متهمين في قضايا أخرى ذات صلة بجرائم المخدرات، فيما كان جميع المقبوض عليهم من المواطنين الذكور.
وأوضح التقرير أن القضايا المضبوطة شملت 71 قضية تعاطٍ و38 قضية ترويج، إلى جانب 6 قضايا أخرى، في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة المتورطين في تجارة وتداول المواد المخدرة.
وفي جانب المضبوطات، تمكنت الأجهزة المختصة من التحفظ على 597 غراماً من الحشيش المخدر و320 غراماً من مادة الشبو، فضلاً عن 1472 حبة مخدرة، جرى ضبطها خلال العمليات الأمنية المنفذة في عدة محافظات.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات أظهرت ارتباط بعض المضبوطات بخطوط تهريب ومصادر خارجية قادمة من إيران وباكستان وأفغانستان.
وعلى مستوى المحافظات، تصدرت حضرموت الساحل قائمة الضبطيات بتسجيل 47 متهماً في 32 قضية، تلتها عدن بـ44 متهماً في 33 قضية، ثم حضرموت الوادي بـ44 متهماً في 23 قضية، فيما سجل فرع تعز ضبط 11 متهماً في 9 قضايا.
وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها أجهزة مكافحة المخدرات لملاحقة المروجين والمتعاطين وتجفيف منابع هذه الآفة التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.