خلل مفاجئ يضرب فيسبوك… مستخدمون في اليمن والعالم يشكون صعوبات في التصفح والتفاعل

الجمعة 12 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهد تطبيق فيسبوك خلال الساعات الماضية اضطرابات فنية مفاجئة أثارت استياء عدد من المستخدمين في مختلف المحافظات اليمنية، بعد تعذر الوصول إلى بعض الصفحات وظهور مشكلات أثرت على التفاعل مع المحتوى المنشور.

وأكد مستخدمون أن الخلل تسبب في صعوبات أثناء تصفح الصفحات العامة وعرض المنشورات، إلى جانب تعثر تنفيذ بعض الإجراءات المعتادة مثل تسجيل الإعجاب وكتابة التعليقات ومشاركة المحتوى، الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل حول وجود عطل تقني في المنصة.

وتزامناً مع تزايد الشكاوى، لم تصدر أي جهة رسمية أو إدارة المنصة حتى الآن توضيحات بشأن طبيعة المشكلة أو حجم المناطق المتأثرة بها، فيما يواصل المستخدمون انتظار معالجة الخلل واستعادة الخدمة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.