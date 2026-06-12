الجمعة 12 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الجمعة، باستكمال التحقيقات لكشف ملابسات حادثة إطلاق النار التي وقعت قرب مقر إقامة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقالت الوكالة إن العليمي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ عدن عبدالرحمن شيخ، اطلع خلاله على المعلومات الأولية المتعلقة بالحادثة التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية منذ اللحظات الأولى لاحتواء الموقف وملاحقة الجاني والتعامل معه.

كما وجه الرئيس اليمني بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، بما في ذلك نقل الحالات التي تستدعي أوضاعها الصحية العلاج في الخارج، وتكريم أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين قتلوا أثناء أداء مهامهم.

وأشاد العليمي، بحسب الوكالة، بسرعة استجابة السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وتعاملها مع الحادث، مشيراً إلى أن مستوى الجاهزية والانضباط الذي أظهرته الوحدات الأمنية يعكس تحسناً في أداء المؤسسات المعنية بحفظ الأمن وإنفاذ القانون.

وفي سياق متصل، اطلع العليمي على مستجدات التحقيقات والإجراءات المتخذة بشأن حادث انفجار وقع في أحد مخازن الذخائر بمدينة عدن وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، موجهاً باستكمال التحقيقات الفنية والقانونية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد الرئيس اليمني، وفق الوكالة الرسمية، استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز إجراءات السلامة العامة، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا في الحادثين ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.