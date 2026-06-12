قتلى وجرحى بينهم أجانب في إطلاق نار أمام منزل محافظ عدن وأجهزة الامن تفتح تحقيقا  

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قالت السلطات الأمنية في مدينة عدن بجنوب اليمن إن ثلاثة أشخاص، بينهم طبيب سوري وزوجته، قُتلوا في حادثة إطلاق نار وقعت قرب منزل محافظ المدينة المؤقتة.
وقال بيان للسلطة المحلية إن "منزل وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ تعرض لاعتداء مسلح -مساء الخميس- من أحد العناصر المنفلتة، الذي أقدم على إطلاق النار باتجاه جنود الحراسة".
وأضافت أن أحد أفراد الحراسة المكلفين بتأمين منزل المحافظ فتح النار على زملائه في منطقة الدرين، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، قبل أن يواصل إطلاق النار على قوات تدخلت لاعتقاله، فقتل جندياً آخر وأصاب ضابطاً.
وذكرت المصادر أن الطبيب السوري سامح أحمد أحسن وزوجته سماهر الموسى كانا في محيط الموقع وقت الحادثة، وأُصيبا بالرصاص أثناء مرورهما، ما أدى إلى وفاتهما.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها طوقت المنطقة وتعاملت مع المهاجم الذي قُتل في مكان الحادث، مشيرة إلى إصابة أحد أفراد قوات الأمن الوطني خلال العملية.
وذكر البيان أن الحادث أسفر عن مقتل جندي وزوجين يحملان الجنسية السورية، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن الجاني لاذ بالفرار. في حين قالت مصادر صحفية إن الزوجين طبيب وطبيبة كانا مارّيْن في الطريق.
وقالت إدارة أمن عدن إن الجندي المتهم كان يعمل ضمن حراسة منزل المحافظ، وإن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة دوافع الحادثة، بينما فُرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط الموقع.