48 منتخباً لأول مرة… كأس العالم يدخل التاريخ بعوائد 13 مليار دولار

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تبدأ اليوم الخميس، النسخة الموسعة من كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 48 منتخباً لأول مرة في التاريخ، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين المكسيك، إحدى الدول المضيفة، وجنوب أفريقيا على ملعب "أزتيكا" الأسطوري في مكسيكو سيتي. تستمر البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لمدة ستة أسابيع، لتتوج بالمباراة النهائية في نيوجيرسي يوم 19 يوليو.

تُعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، ومن المتوقع أن تحقق عوائد قياسية تصل إلى 13 مليار دولار. ومع ذلك، واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات حادة بشأن أسعار التذاكر المرتفعة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالهجرة، حيث أدت سياسات دونالد ترامب إلى منع دخول بعض المسؤولين والمشجعين الإيرانيين إلى الولايات المتحدة.

في مؤتمر صحفي، دافع رئيس الفيفا، جاني إنفانتينو، بقوة عن تنظيم البطولة، وقلل من شأن الانتقادات المتعلقة بالتأشيرات وأسعار التذاكر. وأشار إلى أن أسعار التذاكر، التي تجاوز بعضها 30 ألف دولار، تعد مناسبة، خاصة مع توفر تذاكر بسعر 60 دولاراً. وأكد أن متوسط سعر التذكرة أقل من 500 دولار، وهو ما يعتبر الأقل مقارنة بالرياضات الأمريكية.

كما تطرق إنفانتينو إلى الجدل حول الحكم الصومالي عمر عرتن، الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة لأسباب أمنية. وأكد الفيفا لاحقاً أن عرتن لن يشارك في البطولة. عبّر إنفانتينو عن أسفه لما حدث، مشيراً إلى أن الفيفا لا يتحكم في كل شيء، وأن الانتقادات الفورية قد تأتي بنتائج عكسية.

اعتبر إنفانتينو مشاركة إيران في كأس العالم، رغم التوترات مع الولايات المتحدة، إنجازاً للفيفا، مؤكداً صعوبة ضمان المشاركة في ظل الظروف القائمة. كما أشاد بدور الرئيس الأمريكي ترامب في تسهيل تنظيم البطولة في الولايات المتحدة، معتبراً أن ذلك كان مستحيلاً بدونه. من جانبه، أكد ترامب عزمه حضور بعض المباريات.

على الصعيد الفني، حذر مدرب جنوب أفريقيا، هوغو بروس، لاعبيه من الأجواء الصاخبة المتوقعة في ملعب "أزتيكا". ولم تحقق المكسيك الفوز في أي مباراة افتتاحية سابقة، لكن المدرب خافيير أغيري أكد عزمه على كسر هذه الإحصائية. في مباراة أخرى ضمن اليوم الافتتاحي، تلتقي كوريا الجنوبية مع جمهورية التشيك.

وتبرز إسبانيا وفرنسا وإنجلترا كمرشحين بقوة للفوز باللقب، بينما يعتمد المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب على نجمه ليونيل ميسي لقيادة الفريق نحو النهائي.