قواعد جديدة في مونديال 2026 .. دليلك الشامل لقواعد كأس العالم 2026: كل ما تحتاج معرفته

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، قد تتساءل الجماهير عن القواعد الجديدة، تقنية الفيديو المساعد VAR، فترات التبريد، وكيفية التعامل مع حالات التعادل. فريق خبراء فوكس سبورتس، المكون من حكام سابقين مثل جو ماشنيك ومارك كلاتنبرغ، يقدمون شرحاً مفصلاً لأبرز القواعد والتحديثات التي ستشهدها البطولة الموسعة بمشاركة 48 منتخباً.

يؤكد مارك كلاتنبرغ على أن كأس العالم هو أكبر حدث كروي عالمي، ويتطلب توحيد تفسيرات القوانين بين مختلف الاتحادات القارية. الهدف هو ضمان تطبيق نفس القواعد بوضوح خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تشهد كأس العالم 2026 توسعاً كبيراً بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 منتخباً، موزعة على 12 مجموعة. هذا التوسع يعني زيادة في عدد الفرق التي ستصل إلى الأدوار الإقصائية، حيث يتأهل 32 فريقاً. كما تم تغيير قواعد كسر التعادل في مرحلة المجموعات لتحديد ترتيب الفرق، وهو أمر حاسم لتحديد مسار الفرق في الأدوار الإقصائية.

تتضمن التغييرات الجديدة في قواعد اللعب تحسين سرعة اللعب وتدفقه. سيتمكن الحكام من استخدام مؤقتات لتسريع عمليات استئناف اللعب بعد التوقفات، مثل الركلات الثابتة والتبديلات. كما سيُطلب من اللاعب الذي يتلقى علاجاً داخل الملعب مغادرته لمدة دقيقة على الأقل قبل السماح له بالعودة، وذلك للحد من إضاعة الوقت.

توسعت صلاحيات تقنية الفيديو المساعد (VAR) لتشمل المساعدة في تحديد ركلات المرمى والركلات الركنية، وكذلك مراجعة البطاقات الصفراء الثانية. ستشهد المباريات أيضاً فترات تبريد إلزامية لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، تحدث عند توقف طبيعي للعب حول الدقيقة 22 والدقيقة 67، لضمان راحة اللاعبين في ظل الأجواء المحتملة.

قواعد البطاقات الصفراء والحمراء سيتم التعامل معها بصرامة، حيث سيتم تعليق اللاعب لمباراة واحدة إذا تلقى بطاقتين صفراوين في دور المجموعات. يتم مسح سجل البطاقات الصفراء بعد دور المجموعات وبعد الدور ربع النهائي. أما في حال التعادل بعد نهاية الوقت الأصلي في الأدوار الإقصائية، فسيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة (شوطان كل منهما 15 دقيقة)، وفي حال استمرار التعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

تُمنح الركلة الحرة المباشرة أو ركلة الجزاء عند ارتكاب مخالفات معينة، وتختلف طريقة تنفيذها حسب مكان المخالفة. أما حالات لمس الكرة باليد، فتخضع لتقدير الحكم، مع سعي FIFA لتقليل القرارات المثيرة للجدل وتقليل عدد البطاقات الممنوحة في هذه الحالات مقارنة بالدوريات المحلية.

فيما يتعلق بالتسلل، يتم احتسابه عندما يكون اللاعب المهاجم في وضع تسلل لحظة تمرير الكرة إليه من زميله. أما الحكم الأساسي، فيعاونه حكمان مساعدان على الخطوط، وحكم رابع يتولى الإشراف على التبديلات والوقت الإضافي. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان سير اللعبة بسلاسة وعدالة.