كيف قضم ترامب أوراق طهران؟ الرئيس عون: حزب الله يضر بالمجتمع ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله مأرب تضرب بيد من حديد.. إحالة متهم بقضايا إرهابية إلى القضاء وملاحقة شريكه الفار مأرب ترامب يتوعد: سنضرب إيران بقوة شديدة الليلة وسنستولي على نفطها كما فعلنا مع فنزويلا مأرب تحتفي بتخريج دفعات طبية جديدة متخصصة في خدمات الأمومة والطفولة رغم تحديات التشغيل.. اليمنية تكمل رحلات الحج وتثبت استقرارها معلومات عن انفجار معسكر الصولبان في عدن وحصيلة غير رسمية بالضحايا اكتشاف نقش صخري نادر غرب المدينة المنورة مكتوب عليه ''الله ولي عمر بن الخطاب'' الأوقاف اليمنية تحدد سقف لسعر العمرة وتحذر المخالفين اليمن أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نرفض استخدام أرضينا منصة لتهديد أمن الملاحة الدولية
أكّد الرئيس جوزاف عون أنّه إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه.
وقال لرويترز: “لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع وكذلك الإسرائيليون”.
وأضاف الرئيس عون: “لا نقبل بأن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي فلا حل عسكريًا”.
كذلك، شدد الرئيس عون بأن إيران لا تستطيع أن تملي على لبنان ما يجب فعله، مشيرًا إلى أنّ الأخير دولة ذات سيادة ولا يحق لإيران التحدث باسمه.
وشدد على أنّ مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس في يد إيران أو إسرائيل.
وقال الرئيس عون إن لبنان ماضٍ في المسار التفاوضي، مضيفاً أنه في حال تأجلت الجولة المقبلة فإن الجانب الإسرائيلي سيتحمل المسؤولية عن ذلك.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “إعلان واشنطن” لم يتضمن منح إسرائيل حرية الحركة، بل نص على حق الطرفين في الدفاع عن النفس.
كما كشف عون عن اتصالات يجريها لبنان مع كل من السعودية وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، انطلاقاً من علاقاتهما مع إيران.