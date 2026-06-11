الرئيس عون: حزب الله يضر بالمجتمع ولا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - رويترز

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أكّد الرئيس جوزاف عون أنّه إذا اختار حزب الله البقاء في حالة حرب فإنه سيضر بالمجتمع الذي يدعي الدفاع عنه.

وقال لرويترز: “لا خيار لدينا سوى التفاوض لإنهاء هذا الصراع وكذلك الإسرائيليون”.

وأضاف الرئيس عون: “لا نقبل بأن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي فلا حل عسكريًا”.

كذلك، شدد الرئيس عون بأن إيران لا تستطيع أن تملي على لبنان ما يجب فعله، مشيرًا إلى أنّ الأخير دولة ذات سيادة ولا يحق لإيران التحدث باسمه.

وشدد على أنّ مستقبل لبنان في أيدي اللبنانيين وليس في يد إيران أو إسرائيل.

وقال الرئيس عون إن لبنان ماضٍ في المسار التفاوضي، مضيفاً أنه في حال تأجلت الجولة المقبلة فإن الجانب الإسرائيلي سيتحمل المسؤولية عن ذلك.

وأوضح رئيس الجمهورية أن “إعلان واشنطن” لم يتضمن منح إسرائيل حرية الحركة، بل نص على حق الطرفين في الدفاع عن النفس.

كما كشف عون عن اتصالات يجريها لبنان مع كل من السعودية وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، انطلاقاً من علاقاتهما مع إيران.