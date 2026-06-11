مأرب تضرب بيد من حديد.. إحالة متهم بقضايا إرهابية إلى القضاء وملاحقة شريكه الفار مأرب

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 204

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، أحالت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب أحد المتهمين بالتورط في جرائم إرهابية وأعمال تخريبية إلى القضاء، بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه.

وقال مصدر أمني إن المتهم (م.م) وشقيقه (ص.م) متورطان في سلسلة من الجرائم الخطيرة التي استهدفت أمن المواطنين وسلامتهم، من بينها أعمال إرهابية وتخريبية أسهمت في الإخلال بالأمن العام وإثارة حالة من القلق بين السكان.

وأوضح المصدر أن المتهمين أقدما على اختطاف أحد منتسبي الأجهزة الأمنية وتصفيته، كما نفذا عمليات تقطع ونهب لمركبات وممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح على الخط الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت، إضافة إلى تورطهما في أنشطة مرتبطة بعناصر إرهابية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات الرصد والمتابعة فور صدور أوامر من النيابة العامة بضبط المتهمين، وتمكنت من القبض على المتهم (م.م)، فيما لا يزال شقيقه متوارياً عن الأنظار ومطلوباً للعدالة.

وأكد المصدر أن التحقيقات كشفت عن اعترافات للمتهم بمشاركته مع شقيقه في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهما، ما أدى إلى إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، فيما تتواصل الجهود الأمنية لتعقب المتهم الآخر وضبطه.

وأشاد المصدر بالموقف المسؤول الذي أبداه رجال القبائل، وفي مقدمتهم أسرة المتهمين، والتي سارعت إلى إعلان براءتها من الجرائم والأعمال الإرهابية المنسوبة إليهما، مؤكداً أن هذه المواقف تعزز من تماسك المجتمع في مواجهة الجريمة والتطرف.

وجددت الأجهزة الأمنية تأكيدها بأنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن مأرب أو استقرارها، مشددة على مواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية وتقديمها للعدالة، حفاظاً على أمن المواطنين وحماية للمصالح العامة والخاصة.