ترامب يتوعد: سنضرب إيران بقوة شديدة الليلة وسنستولي على نفطها كما فعلنا مع فنزويلا

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف إيران “بقوة شديدة الليلة” وستسيطر قريباً على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة “تروث سوشيال” اليوم الخميس كتب فيه” ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران (التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية!).

كما أضاف: وفي وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خارك، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية.

وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، نهاية جولة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران ​خلال ليل الأربعاء- الخميس، ووصفت تلك الأهداف بإنها كانت تشكل خطراً على القوات الأميركية وعلى الملاحة في مضيق هرمز.

ومباشرة بعد استئناف واشنطن لهجماتها على إيران، أعلنت ​القيادة العسكرية المشتركة العليا (مقر خاتم الأنبياء) في ‌إيران ‌إغلاق ​مضيق ‌هرمز ⁠أمام ​جميع السفن، ومن بينها ⁠ناقلات النفط والسفن ⁠التجارية، مؤكدة أن ​أي ‌سفينة تحاول المرور ‌ستتعرض لإطلاق النار، بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار بات «بلا معنى».

وأفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك الساحلية، وتفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران.