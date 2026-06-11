مأرب تضرب بيد من حديد.. إحالة متهم بقضايا إرهابية إلى القضاء وملاحقة شريكه الفار مأرب ترامب يتوعد: سنضرب إيران بقوة شديدة الليلة وسنستولي على نفطها كما فعلنا مع فنزويلا مأرب تحتفي بتخريج دفعات طبية جديدة متخصصة في خدمات الأمومة والطفولة رغم تحديات التشغيل.. اليمنية تكمل رحلات الحج وتثبت استقرارها معلومات عن انفجار معسكر الصولبان في عدن وحصيلة غير رسمية بالضحايا اكتشاف نقش صخري نادر غرب المدينة المنورة مكتوب عليه ''الله ولي عمر بن الخطاب'' الأوقاف اليمنية تحدد سقف لسعر العمرة وتحذر المخالفين اليمن أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نرفض استخدام أرضينا منصة لتهديد أمن الملاحة الدولية مأرب برس ينشر جدول مباريات كأس العالم 2026 معلومات قد لا تعرفها عن كرة كأس العالم 2026
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف إيران “بقوة شديدة الليلة” وستسيطر قريباً على الأسواق والبنية التحتية للنفط والغاز لديها.
جاء ذلك في منشور لترامب على منصة “تروث سوشيال” اليوم الخميس كتب فيه” ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران (التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى، بالإضافة إلى معظم قدراتها الهجومية!).
كما أضاف: وفي وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خارك، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس)، نهاية جولة من الضربات الجوية على أهداف عدة في إيران خلال ليل الأربعاء- الخميس، ووصفت تلك الأهداف بإنها كانت تشكل خطراً على القوات الأميركية وعلى الملاحة في مضيق هرمز.
ومباشرة بعد استئناف واشنطن لهجماتها على إيران، أعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا (مقر خاتم الأنبياء) في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن، ومن بينها ناقلات النفط والسفن التجارية، مؤكدة أن أي سفينة تحاول المرور ستتعرض لإطلاق النار، بينما أكدت الخارجية الإيرانية أن وقف إطلاق النار بات «بلا معنى».
وأفادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة سيريك الساحلية، وتفعيل الدفاعات الجوية في غرب طهران.