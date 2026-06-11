مأرب تحتفي بتخريج دفعات طبية جديدة متخصصة في خدمات الأمومة والطفولة

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - عبدالله العطار – خاص

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احتفى المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب، اليوم، بتخريج دفعة جديدة من قسم القبالة تضم 42 قابلة مؤهلة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الصحي بكوادر نسائية متخصصة تسهم في تحسين خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة.

وخلال الحفل، أكد وكيل محافظة مأرب لشؤون المديريات الغربية محمد المعوضي أن تخريج هذه الدفعة يمثل دعماً مهماً للقطاع الصحي، لا سيما في مجال القبالة الذي يعد من التخصصات المرتبطة بشكل مباشر بصحة الأمهات والمواليد، مشيراً إلى أهمية مواصلة الاستثمار في تأهيل الكوادر الصحية المتخصصة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للمرافق الصحية.

وأوضح المعوضي أن محافظة مأرب أصبحت خلال السنوات الماضية وجهة تعليمية تستقطب الطلاب والطالبات من مختلف المحافظات اليمنية، بفضل ما شهدته من توسع في المؤسسات التعليمية والتدريبية، داعياً الخريجات إلى توظيف ما اكتسبنه من معارف ومهارات في خدمة المجتمع والالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية للمهنة.

من جانبه، أكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور أحمد العبادي أن القطاع الصحي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الكوادر النسائية المؤهلة في مجال القبالة، نظراً للدور الذي تؤديه في تقديم خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد، والمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وخفض المخاطر المرتبطة بالحمل والولادة.

وأشار العبادي إلى أن الخريجات يمثلن إضافة مهمة للمرافق الصحية في المديريات والمحافظات المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي وارتفاع الحاجة إلى الخدمات الصحية الأساسية.

بدورهما، أوضح عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب محمد مفتاح، والرئيس الإقليمي لمؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية محمد الحامد، أن الدفعة الجديدة تلقت تدريباً علمياً وعملياً وفق برامج تأهيل متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر قادرة على تقديم خدمات صحية آمنة وفاعلة في مجال القبالة والصحة الإنجابية.

وأشارا إلى أن المعهد، الذي تأسس عام 2000، شهد توسعاً في برامجه الأكاديمية ليشمل خمسة أقسام تخصصية هي مساعدو الأطباء والتمريض والمختبرات والصيدلة والقبالة، ويستوعب طلاباً من مختلف المحافظات اليمنية.

كما أشادا بالشراكة بين المعهد ومؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية، بدعم من بنك التنمية الألماني (KfW)، في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل القابلات، مؤكدين أن هذه البرامج أسهمت في رفد القطاع الصحي بكوادر نسائية مؤهلة وتعزيز خدمات الأمومة والطفولة في عدد من المحافظات.

وفي ختام الحفل، الذي تخلله عرض موجز عن مسيرة الدفعة وكلمة للخريجات، جرى تكريم الخريجات وتسليمهن حقائب المهنة إيذاناً بانضمامهن إلى سوق العمل الصحي.