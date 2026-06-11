رغم تحديات التشغيل.. اليمنية تكمل رحلات الحج وتثبت استقرارها

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أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، نجاح تنفيذ خطة نقل حجاج بيت الله الحرام لموسم 1447 هـ، وذلك رغم الظروف التشغيلية الاستثنائية التي واجهتها الشركة.
وأكدت الشركة في بيان صادر عنها أنها تمكنت من تنفيذ رحلات الذهاب والعودة وفق الخطة المعتمدة والالتزام بالمواعيد المتفق عليها مع لجنة الحج بوزارة الأوقاف والإرشاد، دون أي تأثير على برنامجها التشغيلي المعتاد .. لافتة إلى أن الشركة نقلت أكثر من 8 آلاف حاج، منهم نحو 560 حاجاً إلى المكلا وسيئون والغيضة، فيما تم نقل بقية الحجاج إلى عدن، بينما فضّل عدد من الحجاج تأجيل عودتهم وستُستكمل عملية نقلهم خلال الأيام المقبلة بحسب حجوزاتهم.
وذكرت الشركة، أنها خلال فترة تشغيل رحلات الحج، واصلت تسيير رحلاتها المنتظمة إلى مختلف الوجهات وفق جداولها المعتمدة بما مكّنها من خدمة الحجاج والمسافرين في الوقت نفسه والحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية .. مجددة التأكيد بأن الشركة ملتزمة بأسعار تذاكرها دون تغيير، حرصاً على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك في ظل ما يواجهه قطاع النقل الجوي من تحديات متزايدة وارتفاعاً في تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة به.
كما أعربت الشركة، عن تقديرها للسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة ولمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ولجنة الحج بوزارة الأوقاف والإرشاد وإدارة مطار عدن الدولي بكافة إداراته على ما قدموه من تعاون وتنسيق أسهم في إنجاح خطة النقل .. مقدمة شكرها لقيادة وزارة النقل ممثلة بالوزير محسن حيدرة، نظير متابعته المستمرة وتذليل الصعوبات التي رافقت تنفيذ خطة نقل الحجاج، وكذا لكافة منتسبي شركة اليمنية لجهودهم في خدمة الحجاج.