معلومات عن انفجار معسكر الصولبان في عدن وحصيلة غير رسمية بالضحايا

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسفر انفجار في معسكر لقوات العمالقة بمنطقة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن ليلة أمس، عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلاً وعدد كبير من الجرحى من منتسبي اللواء الأول عمالقة، في حصيلة غير رسمية.

وبدأ الحادث نتيجة التماس كهربائي في أحد مخازن الذخيرة داخل معسكر الصولبان، ما أدى إلى اندلاع حريق. ثم حاول عدد من أفراد اللواء اخماد النيران ومنع امتدادها، قبل أن يقع انفجار عنيف اخر ناجم عن اشتعال الذخائر، متسبباً في سقوط الضحايا والجرحى، وفق مصادر محلية.

ووجّه محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين جراء الحادث.