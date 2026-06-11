معلومات عن انفجار معسكر الصولبان في عدن وحصيلة غير رسمية بالضحايا اكتشاف نقش صخري نادر غرب المدينة المنورة مكتوب عليه ''الله ولي عمر بن الخطاب'' الأوقاف اليمنية تحدد سقف لسعر العمرة وتحذر المخالفين اليمن أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نرفض استخدام أرضينا منصة لتهديد أمن الملاحة الدولية مأرب برس ينشر جدول مباريات كأس العالم 2026 معلومات قد لا تعرفها عن كرة كأس العالم 2026 نيران الخليج تشتعل من جدبد.. واشنطن تضرب إيران وطهران ترد بإغلاق هرمز واستهداف قواعد أمريكية تنظيف الجهاز الهضمي.. 5 طرق طبيعية لعلاج البراز المتحجركتب البراز الأخضر بعد المضادات الحيوية.. عرض طبيعي أم جرس إنذار صحي؟ عادة صباحية خاطئة قد تسبب التوتر وزيادة في الوزن.. طبيبة تحذر
أسفر انفجار في معسكر لقوات العمالقة بمنطقة الممدارة بالعاصمة المؤقتة عدن ليلة أمس، عن سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلاً وعدد كبير من الجرحى من منتسبي اللواء الأول عمالقة، في حصيلة غير رسمية.
وبدأ الحادث نتيجة التماس كهربائي في أحد مخازن الذخيرة داخل معسكر الصولبان، ما أدى إلى اندلاع حريق. ثم حاول عدد من أفراد اللواء اخماد النيران ومنع امتدادها، قبل أن يقع انفجار عنيف اخر ناجم عن اشتعال الذخائر، متسبباً في سقوط الضحايا والجرحى، وفق مصادر محلية.
ووجّه محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين جراء الحادث.