اكتشاف نقش صخري نادر غرب المدينة المنورة مكتوب عليه ''الله ولي عمر بن الخطاب''

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكتشفت هيئة التراث السعودية 1774 عنصراً أثرياً جديداً بمواقع محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، غربي السعودية، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري، التي كشفت عن تنوع تاريخي وحضاري يمتد من بدايات العصر الإسلامي إلى عصور أقدم.

ومن أبرز المكتشفات نقش صخري نادر يحمل عبارة: الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، وهو ما اعتبرته الهيئة أحد الشواهد الأثرية اللافتة المرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر، لما يحمله من دلالات دينية وتاريخية مرتبطة بشخصية الصحابي عمر بن الخطاب.

وقالت هيئة التراث عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "كشفنا بنهاية الموسم الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة، عن مواقع أثرية تحكي قصص حضارات عبرت على هذه الأرض"، مضيفة: "كل حجر في المهد يحمل ذاكرة، وكل نقش يحفظ قصة من تاريخ يمتد إلى أوائل أيام الدولة الإسلامية. اليوم، نكشف أسرار ماضينا ونمررها إلى الأجيال القادمة".