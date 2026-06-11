معلومات عن انفجار معسكر الصولبان في عدن وحصيلة غير رسمية بالضحايا اكتشاف نقش صخري نادر غرب المدينة المنورة مكتوب عليه ''الله ولي عمر بن الخطاب'' الأوقاف اليمنية تحدد سقف لسعر العمرة وتحذر المخالفين اليمن أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نرفض استخدام أرضينا منصة لتهديد أمن الملاحة الدولية مأرب برس ينشر جدول مباريات كأس العالم 2026 معلومات قد لا تعرفها عن كرة كأس العالم 2026 نيران الخليج تشتعل من جدبد.. واشنطن تضرب إيران وطهران ترد بإغلاق هرمز واستهداف قواعد أمريكية تنظيف الجهاز الهضمي.. 5 طرق طبيعية لعلاج البراز المتحجركتب البراز الأخضر بعد المضادات الحيوية.. عرض طبيعي أم جرس إنذار صحي؟ عادة صباحية خاطئة قد تسبب التوتر وزيادة في الوزن.. طبيبة تحذر
اكتشفت هيئة التراث السعودية 1774 عنصراً أثرياً جديداً بمواقع محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة، غربي السعودية، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري، التي كشفت عن تنوع تاريخي وحضاري يمتد من بدايات العصر الإسلامي إلى عصور أقدم.
ومن أبرز المكتشفات نقش صخري نادر يحمل عبارة: الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، وهو ما اعتبرته الهيئة أحد الشواهد الأثرية اللافتة المرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر، لما يحمله من دلالات دينية وتاريخية مرتبطة بشخصية الصحابي عمر بن الخطاب.
وقالت هيئة التراث عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "كشفنا بنهاية الموسم الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة، عن مواقع أثرية تحكي قصص حضارات عبرت على هذه الأرض"، مضيفة: "كل حجر في المهد يحمل ذاكرة، وكل نقش يحفظ قصة من تاريخ يمتد إلى أوائل أيام الدولة الإسلامية. اليوم، نكشف أسرار ماضينا ونمررها إلى الأجيال القادمة".