الأوقاف اليمنية تحدد سقف لسعر العمرة وتحذر المخالفين

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة الاوقاف والارشاد قطاع الحج والعمرة، تحديد قيمة البرنامج الاقتصادي للعمرة بنظام المستضيف، بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي.

واكدت الوزارة في تعميم صادر عنها، على المنشآت المفوجة للمعتمرين لموسم 1448 ضرورة الالتزام وعدم تجاوز هذا السعر تحت أي مبرر أو مسمى.

وحذرت انه سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بحق المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، بما في ذلك منعها من مزاولة نشاط العمرة والحج بشكل نهائي، وادراجها في القائمة السوداء.

واشارت الى انه سيتم فتح خط ساخن على مدار الساعة (اتصال - واتس آب) لتلقي شكاوى المواطنين في حال زيادة السعر عن المبلغ المحدد أعلاه أو وجود قصور في الخدمات المقدمة والمتفق عليها بين المعتمر والمنشأة المفوجة..مشددة على ضرورة الالتزام التام بالشروط والضوابط والتعليمات المقرة.