الأوقاف اليمنية تحدد سقف لسعر العمرة وتحذر المخالفين اليمن أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نرفض استخدام أرضينا منصة لتهديد أمن الملاحة الدولية مأرب برس ينشر جدول مباريات كأس العالم 2026 معلومات قد لا تعرفها عن كرة كأس العالم 2026 نيران الخليج تشتعل من جدبد.. واشنطن تضرب إيران وطهران ترد بإغلاق هرمز واستهداف قواعد أمريكية تنظيف الجهاز الهضمي.. 5 طرق طبيعية لعلاج البراز المتحجركتب البراز الأخضر بعد المضادات الحيوية.. عرض طبيعي أم جرس إنذار صحي؟ عادة صباحية خاطئة قد تسبب التوتر وزيادة في الوزن.. طبيبة تحذر احذر- خروج البراز على شكل كرات علامة تحذيرية على هذه الأمراض تصعيد غير مسبوق في الخليج.. إيران تضرب قواعد أمريكية وواشنطن تعلن نهاية موجة الهجمات الأخيرة
أعلنت وزارة الاوقاف والارشاد قطاع الحج والعمرة، تحديد قيمة البرنامج الاقتصادي للعمرة بنظام المستضيف، بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي.
واكدت الوزارة في تعميم صادر عنها، على المنشآت المفوجة للمعتمرين لموسم 1448 ضرورة الالتزام وعدم تجاوز هذا السعر تحت أي مبرر أو مسمى.
وحذرت انه سيتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بحق المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، بما في ذلك منعها من مزاولة نشاط العمرة والحج بشكل نهائي، وادراجها في القائمة السوداء.
واشارت الى انه سيتم فتح خط ساخن على مدار الساعة (اتصال - واتس آب) لتلقي شكاوى المواطنين في حال زيادة السعر عن المبلغ المحدد أعلاه أو وجود قصور في الخدمات المقدمة والمتفق عليها بين المعتمر والمنشأة المفوجة..مشددة على ضرورة الالتزام التام بالشروط والضوابط والتعليمات المقرة.