معلومات قد لا تعرفها عن كرة كأس العالم 2026

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تحمل الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، "تريوندا"، اسما مأخوذا من الإسبانية يعني "الموجات الثلاث"، في إشارة إلى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وتعد "تريوندا" واحدة من أكثر الكرات تطورا في تاريخ كأس العالم، إذ زُوّدت بمستشعر حركة يجمع البيانات 500 مرة في الثانية، بما يساعد على تتبع حركة الكرة، ودعم قرارات التحكيم، وتحسين تحليل المباريات في الوقت الفعلي.
لكن بينما صُممت الكرة لأكبر حدث كروي في العالم، على ملاعب أميركا الشمالية، فإنها تُصنع على بعد آلاف الأميال في مدينة سيالكوت الباكستانية، المعروفة منذ عقود بأنها أحد أبرز مراكز صناعة كرات القدم في العالم.
وتنتج سيالكوت حصة كبيرة من كرات القدم عالميا، بما في ذلك كرات تُصنع لصالح علامات رياضية كبرى. أما المصنع الذي يتولى إنتاج "تريوندا"، فقد شارك في صناعة كرات كأس العالم منذ عام 2014.
وتباع كرة "تريوندا" الرسمية حاليا بنحو 170 دولارا، فيما يمكن أن يتقاضى خياطو الكرات يدويا في سيالكوت نحو 160 روبية باكستانية، أي أقل من دولار واحد، عن كل كرة.