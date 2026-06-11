تنظيف الجهاز الهضمي.. 5 طرق طبيعية لعلاج البراز المتحجركتب

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يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية تنظيف الجهاز الهضمي، بما في ذلك الأمعاء والقولون، من البراز المتحجر.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، كيفية تنظيف الجهاز الهضمي من البراز المتحجر، وفقًا لموقع "Times of india".
تنظيف الجهاز الهضمي.. كيف يمكن التخلص من البراز المتحجر في القولون؟
يمكن تنظيف الجهاز الهضمي والتخلص من البراز المتحجر في الأمعاء عن طريق اتباع الإرشادات التالية:
1- شرب الماء الدافئ بالملح.
2- تناول المزيد من الألياف الغذائية.
3- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.
4- الصيام.
طرق المنزلية لعلاج البراز المتحجر في القولون
1- شرب الماء الدافئ بالملحيلعب الماء الدافئ بالملح دورًا كبيرًا في علاج البراز المتحجر، لأنه فعال في تحفيز حركة الأمعاء والتخلص من الفضلات، بفضل خصائصه الملينة.ولتحقيق أقصى استفادة من الماء بالملح، يٌنصح بتناوله صباحًا على معدة فارغة.
2- تناول المزيد من الأليافيجب تناول المزيد من الألياف الغذائية في حالة المعاناة من البراز المتحجر، لأنها تساعد على تحريك الفضلات عبر الأمعاء.
وثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية يساهم في تنظيف الجهاز الهضمي من السموم والبراز.ومن أفضل الأطعمة الغنية بالألياف لعلاج البراز المتحجر:-الفواكه.-الحبوب الكاملة.-البقوليات.-الخضراوات الورقية.
3- تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيكعلاج البراز المتحجر في المنزل يشترط تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل الزبادي، لأنها تساعد على تغذية البكتيريا النافعة بالأمعاء، وتسهل عملية الهضم وتحسن امتصاص العناصر الغذائية وتنظف الجسم من السموم بشكل طبيعي.
4- الصياميلعب الصيام دورًا كبيرًا في علاج البراز المتحجر، لأن التوقف عن تناول الطعام والشراب يساعد على إراحة الجهاز الهضمي وإعادة ضبطه، وإتاحة الفرصة للجسم للاستشفاء وتنظيف نفسه من السموم، بشرط الصوم لمدة 16 ساعة والأكل لمدة 8 ساعات