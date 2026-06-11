البراز الأخضر بعد المضادات الحيوية.. عرض طبيعي أم جرس إنذار صحي؟

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قد يفاجأ البعض بتغير لون البراز إلى الأخضر، وهو أمر قد يرتبط بعادات غذائية معينة، لكنه في أحيان أخرى قد يكون نتيجة تناول أدوية محددة أو مؤشرًا على اضطرابات صحية تستدعي الانتباه.

هل المضاد الحيوي وراء تغير لون البراز؟ يؤكد مختصون أن بعض المضادات الحيوية قد تؤدي بالفعل إلى تحول لون البراز إلى الأخضر، خاصة عند استخدام الأنواع القوية لعلاج الالتهابات الشديدة.

ويعود ذلك إلى تأثيرها على البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، والتي تلعب دورًا أساسيًا في منح البراز لونه البني الطبيعي.

ومع انخفاض أعداد هذه البكتيريا، قد يظهر البراز بلون أخضر.

ويمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي في إعادة التوازن للبكتيريا المفيدة داخل الجهاز الهضمي.

كما أن هناك أدوية ومكملات أخرى قد تساهم في هذه الظاهرة، أبرزها:

مسكنات الألم من فئة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. مكملات الحديد.

بعض وسائل منع الحمل الدوائية.

أطعمة قد تجعل البراز أخضر اللون يُعد النظام الغذائي من أكثر الأسباب شيوعًا وراء ظهور البراز الأخضر، خصوصًا عند تناول كميات كبيرة من الخضروات الغنية بمادة الكلوروفيل، ومنها:

السبانخ. الكرنب.

البروكلي.

التوت الأزرق.

الخضروات الورقية الداكنة ومكملات الخضار.

كما قد يحدث ذلك عند الإصابة بالإسهال، حيث تمر الأطعمة عبر الأمعاء بسرعة كبيرة، فلا تحصل البكتيريا على الوقت الكافي لإعطاء البراز لونه المعتاد.

أسباب مرضية محتملة قد يكون البراز الأخضر مرتبطًا ببعض الحالات الصحية، من بينها:

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل مرض كرون أو الداء البطني (السيلياك)، حيث تؤدي هذه الحالات إلى تسارع مرور العصارة الصفراوية داخل الأمعاء، ما ينعكس على لون البراز.

العدوى والطفيليات بعض أنواع البكتيريا والفيروسات والطفيليات، مثل السالمونيلا والجيارديا والنوروفيروس، قد تسبب اضطرابات هضمية وإسهالًا يؤدي إلى ظهور البراز باللون الأخضر.

مضاعفات بعض الإجراءات الطبية في حالات نادرة، قد يحدث تغير لون البراز بعد إجراءات طبية كبرى تؤثر على الجهاز الهضمي أو المناعة، وتؤدي إلى اضطرابات معوية حادة.

الشق الشرجي قد يلاحظ بعض المرضى برازًا أخضر اللون عند الإصابة بالشق الشرجي المصحوب بإسهال، وقد يترافق ذلك مع ظهور دم أحمر فاتح أثناء التبرز.

متى يصبح الأمر مقلقًا؟

ينصح الأطباء بمراجعة الطبيب إذا استمر الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام، أو إذا ترافق البراز الأخضر مع أعراض أخرى مثل:

آلام شديدة في البطن.

وجود دم في البراز.

الغثيان أو القيء المستمر.

علامات الجفاف أو فقدان الوزن.

وفي معظم الحالات، يكون تغير لون البراز إلى الأخضر أمرًا مؤقتًا وغير خطير، لكنه قد يتحول إلى مؤشر يستدعي الفحص الطبي إذا استمر لفترة طويلة أو صاحَبته أعراض مقلقة.