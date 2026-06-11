عادة صباحية خاطئة قد تسبب التوتر وزيادة في الوزن.. طبيبة تحذر

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قد تتسبب ممارسات العادات الصباحية الخاطئة في مشاكل صحية طوال اليوم، خاصة عند تناول وجبة الإفطار، التي تسبب زيادة في الوزن والتوتر المفرط، فما هى العادة الصباحية الخاطئة التي من الضروري الحذر منها؟

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" عادة صباحية خاطئة من الضروري الحذر منها لتسببها في زيادة الوزن، والتوتر الزائد، وذلك وفقًا لما أوضحته الدكتورة نهاد بازيد أخصائية التغذية العلاجية.

تناول القهوة المضاف إليها نسبة عالية من السكر، فور الاستيقاظ من النوم صباحًا وعلى معدة فارغة، وتأخر تناول وجية الإفطار، قد يسبب بعض المشاكل الصحية، منها قد يسبب ارتفاع في معدلات سكر الدم، ومنها حدوث الشراهة في تناول السكريات خلال اليوم.

كما أن تناول الكافيين على معدة فارغة قد يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول بالجسم، المعروف بـ هرمون التوتر ، المرتبط ببطء الحرق وتخزين الدهون بالجسم.

الطريقة الصحيحة للإفطارمن الضروري تناول وجبة صحية غنية بالبروتين والألياف والكربوهيدرات الصحية، لتحسين الطاقة، وتقليل الشعور بالجوع، مما يؤدي إلى تحسين الجسم ومن بين هذ الأطعمة:

1- البروتينمن المصادر الغنية بالبروتين، والتي ينصح بتناولها صباحًا هو الزبادي اليوناني حيث تحتوي العبوة 200 جرام على نحو 20 جراماً من البروتين، كما يمكن تناول الجبن القريش الذي يحتوي على نسبة عالية من البروتين وقليلة السعرات الحرارية، بالإضافة إلى البيض المسلوق.

2- الأليافيُعد الخيار الصباحي الأفضل الغني بالألياف صباحًا الشوفان حيث يساعد على خفض الكوليسترولن بالإضافة إلى بذور الشيا والكتان يمكن إضافته للزبادي أو العصائر، بالإضافة إلى تناول خبز الحبوب الكاملة المصنوع من القمح الكامل يعزز كمية الألياف بشكل ملحوظ، ويحسن من الجسم.

3- الكربوهيدراتتعد من أفضل الخضراوات النشوية المليئة بالفيتامينات والكربوهيدرات الصحية البطاطا في الصباح، ويمكن تناولها مشوية مع إضافة القليل من القرفة، أو يمكن تناول الفواكه الكاملة مثل الموز والتفاح والتوت، التي تمد الجسم بكربوهيدرات بسيطة مفيدة وسكريات طبيعية ترفع من طاقتك خلال اليوم