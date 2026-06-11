احذر- خروج البراز على شكل كرات علامة تحذيرية على هذه الأمراض

الخميس 11 يونيو-حزيران 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يتساءل الكثير من الأشخاص عن سبب خروج البراز على شكل كرات، خوفًا من أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب خروج البراز على شكل كرات وعلاجه، وفقًا لموقع "Verywellhealth".

ما هي أسباب نزول البراز على شكل كرات؟

يرجع سبب خروج البراز على شكل كرات إلى العوامل التالية:

1- اتباع نمط حياة غير صحيخروج البراز على شكل كرات قد يكون ناتجًا عن عادات خاطئة تسبب الإمساك، وهي:

-شرب القليل من الماء.-تناول كمية قليلة جدًا من الطعام.-تناول الكثير من اللحوم الحمراء.-عدم ممارسة الرياضة.-الإفراط في تناول الكافيين.-شرب الكحوليات.

2- الإمساك مجهول السببنزول البراز على هيئة كرات قد يكون مؤشرًا على الإصابة بمرض يُعرف باسم الإمساك المزمن مجهول السبب.ويعتقد العلماء أن هذا النوع من الإمساك يحدث بسبب تعطُّل الإشارات العصبية بين الدماغ والقولون.

3- حالات طبية كامنةإذا كنت لا تفعل العادات الخاطئة المسببة للإمساك، ولا زلت تعاني من خروج البراز على هيئة كرات، فهناك احتمال أن تكون مصابًا بالأمراض الآتية:

-داء السكري: يتسبب ارتفاع سكر الدم في تلف الأعصاب المسئولة عن تنظيم حركة الأمعاء.-مرض الرتج:

يؤدي إلى تكوين جيوب في جدران الأمعاء، تبطئ حركة مرور البراز، مما يسبب الانسداد المعوي.

-قصور الغدة الدرقية: عندما ينخفض إنتاج الغدة الدرقية لهرموناتها، تتباطأ عملية الهضم.-التهاب الأمعاء IBD:

يعاني الإنسان المصاب بهذا المرض من فترات إمساك، بسبب صعوبة مرور البراز، تتخللها نوبات من الإسهال.-متلازمة القولون العصبي IBS:

الإمساك من الأعراض الشائعة بين المصابين بهذا المرض، بالإضافة إلى ألم البطن والانتفاخ والغازات.-التصلب المتعدد MS:

مرض مناعي ذاتي يتسبب في تلف الغلاف الواقي للخلايا العصبية، مما يؤدي إلى حدوث خلل في وظيفتها.-مرض باركنسون:

قد يسبب هذا المرض العصبي التنكسي تلفًا للعديد من أعضاء الجسم، مثل الأمعاء.-الأورام الليفية:

عندما ينمو الورم الليفي في الرحم، يتعرض القولون لضغطٍ شديد، قد يصل إلى انسداد الأمعاء.-سرطان القولون:

يواجه المصابون بأورام الأمعاء صعوبة كبيرة في التبرز، إلى جانب تغير البراز للون الداكن أو القطراني.

4- تناول بعض الأدويةخروج البراز على شكل كرات قد يكون عرضًا جانبيًا لبعض الأدوية والمكملات الغذائية، وهي:-مضادات الحموضة.-مضادات الاكتئاب.-حاصرات قنوات الكالسيوم.-مدرات البول.-مكملات الحديد.-الأدوية الأفيونية.-مضادات التشنج.

يختلف علاج خروج البراز على شكل كرات من مريض لآخر حسب السبب، ولكن هناك إرشادات قد تساعد على تخفيف الحالة، أبرزها:-

تناول المزيد من الألياف الغذائية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والفاصوليا.-تقليل اللحوم الحمراء والخبز الأبيض ومنتجات الألبان كاملة الدسم.-الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب الماء وتناول بعض المشروبات، مثل العصائر وشاي الأعشاب.-ممارسة الرياضة بانتظام، لتحسين حركة الأمعاء.-تناول الأدوية الملينة.-تدريب الأمعاء بالذهاب إلى المرحاض بعد 15 - 45 دقيقة من تناول وجبة الإفطار