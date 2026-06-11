الأجواء تُغلق والإنذار يرتفع.. الكويت في قلب التصعيد الإقليمي بعد الهجوم إلايراني

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عادت الكويت إلى واجهة الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة، بعدما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إغلاق المجال الجوي مؤقتاً وتحويل الرحلات إلى مطارات بديلة، في إجراء احترازي جاء عقب الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في الخليج فجر الخميس.
وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى حماية سلامة الملاحة الجوية والمسافرين، مشيرة إلى أن إعادة فتح الأجواء واستئناف الرحلات ستتم فور زوال المخاطر واستكمال التقييمات الأمنية من الجهات المختصة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات استهدفت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين رداً على الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران، ما دفع السلطات الكويتية إلى رفع مستوى الجاهزية واتخاذ إجراءات أمنية عاجلة.
كما أعاد التصعيد الحالي الجدل بشأن الهجمات السابقة التي تعرض لها مطار الكويت الدولي، بعدما جددت القيادة المركزية الأمريكية رفضها للرواية الإيرانية التي حملت صاروخاً اعتراضياً أمريكياً مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمطار، مؤكدة أن الاستهداف تم عبر طائرات مسيّرة إيرانية في هجوم مباشر ومتعمد.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الكويتية أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض أجسام معادية، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة استنفار غير مسبوقة مع اتساع دائرة التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.
وتضع هذه التطورات الكويت مجدداً في دائرة الأحداث الساخنة، وسط مخاوف من انعكاسات أمنية واقتصادية قد تمتد إلى حركة الطيران والملاحة والاستقرار الإقليمي خلال الأيام المقبلة.